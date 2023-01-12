我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

第1夫人吉兒拜登動手術 切除身上2個癌症腫瘤

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
吉兒拜登動手術，成功切除身上兩個癌症腫瘤。（美聯社）
吉兒拜登動手術，成功切除身上兩個癌症腫瘤。（美聯社）

白宮醫生表示，醫生群11日為美國第一夫人吉兒（Jill Biden）動手術，成功切除她身上兩個癌症腫瘤，並認為她目前已沒有危險。

吉兒當天清晨在總統拜登陪同下，乘坐總統直升機飛往華府郊區的里德國家醫學中心（Walter Reed National Medical Center）進行莫氏顯微手術（Mohs Surgery）。

白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）在備忘錄中指出，第一夫人吉兒術後「面部腫脹和瘀傷，但精神狀態與感覺都良好」。

吉兒的發言人瓦迪維亞（Vanessa Valdivia）在聲明中說，11日稍晚夫人回到了白宮，「情況與精神狀態都很好」。

法新社報導，醫生最初安排的是一項小手術，是要切除她右眼附近的一個病變，以確定是否為癌變。

歐康納說，手術後證實小病灶是基底細胞癌（basal cell carcinoma，BCC）。所有癌組織都被成功切除。

醫生群在吉兒的胸部左側發現了另一處病灶，結果證明是癌變，並以相同手術將它切除。

醫生也在吉兒的左眼瞼上發現另一「小病灶」，已完全切除，並送去進行組織化驗。

歐康納強調，基底細胞癌不會像其他較嚴重的皮膚癌擴散或轉移。

71歲的吉兒是美國史上最年長的第一夫人，而她80歲丈夫拜登是美國最年長的總統。 據了解，吉兒在白宮內部發揮重要影響力，並也會成為拜登是否競選連任的關鍵人物。目前拜登已表明他有意尋求連任，但尚未正式宣布決定。

手術 拜登 白宮

上一則

別輕忽新冠確診 美研究：這「3器官」恐嚴重老化

下一則

拒叫捏造履歷的桑托斯下台 麥卡錫：選民選他來服務

延伸閱讀

眾院設對中特別委員會 對中法案投票禁售中企戰略儲油

眾院設對中特別委員會 對中法案投票禁售中企戰略儲油
禁用瓦斯爐引爭議 白宮：拜登不贊同

禁用瓦斯爐引爭議 白宮：拜登不贊同
拜登涉藏機密文件案 找到第2批文件

拜登涉藏機密文件案 找到第2批文件
拜登文件案／川普獲「政治大禮」 司法部更為難

拜登文件案／川普獲「政治大禮」 司法部更為難

熱門新聞

出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

2023-01-06 21:38
民主黨籍康乃狄克州眾議員威廉斯(Quentin Williams)5日凌晨時分發生車禍身亡。(美聯社)

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

2023-01-06 09:02
猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)一名42歲男子海特涉嫌在家中槍殺全家人後自殺。案發房屋外還可見設置給孩童玩樂的溜滑梯。（Getty Images）

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

2023-01-05 20:30
共和黨重掌眾院多數之後，9日表決通過的第一項決議，就是取消2022年完成立法的國稅局(IRS)增加預算法案。圖為眾院議長麥卡錫(右)。(美聯社)

共和黨掌眾院後通過第一案…阻查稅 取消增加IRS預算

2023-01-10 09:36

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態