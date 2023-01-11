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40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

全球PC出貨慘 業界預料到明年都不會出現全面復甦

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

編譯季晶晶／即時報導
開設線上課程是工時不長但有利可圖的副業。(取材自YouTube)
開設線上課程是工時不長但有利可圖的副業。(取材自YouTube)

財經網站CNBC報導，研究顯示，去年有五分之二的美國人至少維持一項副業，2023年還可能有更多人尋找副業以賺取額外收入。

根據民調公司Harris Poll和商務工作自動化工具供應商Zapier的調查，五個美國人裡就有兩個在2022年創造或維持至少一份額外收入，比起2020年12月時增加6%，主要是千禧世代和Z世代的人帶頭。德勤（Deloitte）的調查說，他們當中有半數擔心自己無法負擔開支。

雖然副業有時和全職工作一樣讓人筋疲力竭，但CNBC訪問了一些副業年收入達數百萬美元的人，整理出以下四種不必花很多時間也有利可圖的兼職工作：

1.開設線上課程

如果你擁有別人想學的技能，可以上社群媒體教學賺現金。

Kat Norton最初透過TikTok帳號教授製作Excel表格的技巧，才幾周，粉絲人數就增加到10萬，她於是在網上銷售更多Excel課程。2021年1月，她辭掉全職的管理顧問工作，因為兼職收入更高。 如今，她年收入大約200萬美元，每天只工作4小時。

2.出租房地產

購置房地產通常要求高昂的前期成本，但這能提供穩定的收入來源，每周僅需工作幾小時。

婚禮攝影師夫妻Adriana Krause和Stephan Alvin花了48.7萬美元，在加州和里約熱內盧各買一棟房子並翻新，他們輪流住兩棟房子，同時將空的另一棟租出去。位於加州Oakhurst的這棟房僅5周就購進1.3萬美元。他們現在每周花約1小時管理預訂。

3.經營自動販賣機

這生意很好做，可能會讓你吃驚。

Quinn Miller在疫情來襲前為加州一家廣告技術初創公司工作，當時的年薪是24萬美元。他在推特上看到辦公室自動販賣機可提高被動收入後，便用5000美元的價格買了兩台，僅幾個月時間就回本並開始獲利。他現在每周花6小時管理57台機器，月收入平均3萬元。

4.設計珠寶、T恤和其他服飾

如果能吸引到合適的人，光是創意就能帶來豐厚利潤。

Nicole Tocci原本開設日光浴沙龍，2016年，她取下Chanel服裝上的紐扣，製成項鍊，這很受到她的沙龍客人歡迎。2020年，她架了個網站銷售自己的設計，這份副業現在每月可有4.1萬美元的收入，而她每周只需花15-20小時上線採購、製作和標售珠寶。

這種副業不一定要有知名設計師。Ryan Hogue在2014年時擔任Web開發員，年薪8.5萬美元，那年他決定在網路平台上設計和銷售print-on-demand的T恤，也就是客戶下單後才由第3方合作廠商印製和出貨。在學會追蹤平台趨勢後，Hogue的業務突飛猛進，到2020年，兼職收入以足夠讓他辭掉全職工作。現在他每天僅工作1小時，月入14.6萬美元。

加州 房地產 社群媒體

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