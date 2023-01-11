南卡火車延誤29小時 乘客無助以為被綁架還打電話報案

南卡羅萊納州有數百名搭乘美國國鐵的乘客在火車上受困超過一天，更一度讓部分乘客人因擔心自己是被扣押為人質而報警。(Getty Images)

南卡 羅萊納州有數百名搭乘美國國鐵（Amtrak）的乘客在火車上受困超過一天，更一度讓部分乘客人因擔心自己是被扣押為人質而報警。

衛報報導， 由於「CSX」貨運列車出軌，這列從華盛頓特區出發的列車在改道後竟延誤長達29多個小時，車上乘客的恐慌使情況更加嚴重，最終甚至有人開始撥打911報案，讓車上人員只能無奈地向乘客保證「我們不會扣留你們」。

據悉，這般列車原定於10日上午10點左右抵達佛羅里達州，但9日下午5點30分在維吉尼亞州 停留後，隨後便在距離哥倫比亞一小時車程的南卡羅萊納州的一片樹林區停了下來，經過漫長等待，車上工作人員的工時已超過規定、意味著「此時的他們無法合法運營列車，不得不等待新機組人員前來」。

不過車上乘客對情況並不瞭解，嚴重的延誤甚至讓數位乘客驚慌失措地已為自己被挾持、更撥打911報案，工作人員只能一再保證「對於那些報警的人，我們不會把你們扣為人質，我們正向您提供所有訊息，對於給您帶來的不便深表歉意」。

不過整個過程中仍有幾名被困乘客通過社群媒體 表達不滿，甚至有人直接在推特上標記交通部長塔朱吉（Pete Buttigieg），最終這列載有563名乘客和333輛汽車的火車終於在11日上午到達目的地。據悉，Amtrak近期越來越受到延誤和班次取消等影響。2022年6月有超過25%的Amtrak乘客遇到延誤。