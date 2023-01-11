我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

1/15全國貝果日 猜猜最受歡迎的貝果口味是…

紐約時報知名政治主編逝世 享年44歲

中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國著名記者洪雪爾（Blake Hounshell）昨天在華府逝世，享年44歲。他是紐約時報On Politics政治電子報主編，也曾在政治新聞媒體Politico擔任多項高階職務。

紐約時報總編輯周看（Joe Kahn）和執行總編萊恩（Carolyn Ryan）在發給員工的信中表示，洪雪爾認真敬業，不僅「很快就躋身本報政治電子報記者，也是充滿才華的國內政治觀察家」。

周看和萊恩在信中說，「在忙碌的選舉期間，他總是報導中不可或缺且富有洞察力的聲音。他熱愛他的家人，也是我們政治和華盛頓團隊中許多同仁的朋友，他們與他已共事多年。」

信中還說，「我們剛剛失去一位珍貴的同事，這對我們的團隊來說，堪稱令人心碎的損失。」

紐時上的訃聞則稱，華盛頓警方正朝自殺方向調查洪雪爾的逝世。他的家人發布聲明，稱他在「與憂鬱症進行長期而勇敢的抗爭之後」去世。

洪雪爾在匹茲堡（Pittsburgh）長大，畢業於耶魯大學，前往埃及開羅學習阿拉伯語後開始從事新聞工作。他於2006年加入「外交政策」（Foreign Policy）雜誌，並於2011年2月返回開羅，報導「阿拉伯之春」起義事件。

在2013年加入Politico之前，洪雪爾是外交政策的執行總編。他曾在Politico待過8年，期間擔任多項職務，包括華府和政治執行主編、POLITICO.com編務總監和Politico雜誌總編。他之後在2021年10月加入紐約時報。

洪雪爾也曾與迪金生（Elizabeth Dickinson）共同編輯智利前總統拉哥斯（Ricardo Lagos）的回憶錄「南方猛虎：智利為民主和繁榮未來而戰」（Southern Tiger: Chile’s Fight for a Democratic and Prosperous Future，暫譯），該回憶錄於2012年出版。

他的離世讓曾與他共事的同事、政治人物、倡議人士和許多人震驚和悲傷。

民主黨籍新科賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman）在推特發文稱，洪雪爾與他一樣，都是曾中風後康復的患者，「當我重返競選活動並努力復健時，他是我接受的首批採訪記者之一。他以罕見的方式，展現出同情心和人性光輝」。

微軟國家廣播公司（MSNBC）主播海斯（Chris Hayes）也在推特上發文悼念洪雪爾，說他「一直都是聰明、好奇、非常非常善良的人。這個消息真是讓人心碎。」

紐約時報 華府 推特

上一則

教育部「學貸安全網」將降還款額度 年收未達3萬不用還

延伸閱讀

NBA／黑豹導演打造柯瑞紀錄片「別小看我」 登日舞影展

NBA／黑豹導演打造柯瑞紀錄片「別小看我」 登日舞影展
就是不投麥卡錫...這些共和黨員在堅持什麼？

就是不投麥卡錫...這些共和黨員在堅持什麼？
世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情
未出現新變異株…世衛確認中國低報死亡人數

未出現新變異株…世衛確認中國低報死亡人數

熱門新聞

出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

2023-01-06 21:38
民主黨籍康乃狄克州眾議員威廉斯(Quentin Williams)5日凌晨時分發生車禍身亡。(美聯社)

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

2023-01-06 09:02
猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)一名42歲男子海特涉嫌在家中槍殺全家人後自殺。案發房屋外還可見設置給孩童玩樂的溜滑梯。（Getty Images）

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

2023-01-05 20:30
共和黨重掌眾院多數之後，9日表決通過的第一項決議，就是取消2022年完成立法的國稅局(IRS)增加預算法案。圖為眾院議長麥卡錫(右)。(美聯社)

共和黨掌眾院後通過第一案…阻查稅 取消增加IRS預算

2023-01-10 09:36

超人氣

更多 >
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳