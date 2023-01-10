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世說新聞╱好市多年貨賣清明花 華人嚇傻 不懂中國文化？

貨櫃航商警戒 美去年12月貨櫃進口量回落接近疫前水準

編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，美國去年12月貨櫃進口量下滑，如今接近新冠疫情爆發前的水準。（路透）
最新數據顯示，美國去年12月貨櫃進口量下滑，如今接近新冠疫情爆發前的水準。（路透）

最新數據顯示，美國去年12月貨櫃進口量下滑，延續前幾個月的頹勢，如今接近新冠疫情爆發前的水準。今年貨櫃減少幅度預料將更大，貨櫃航運業要為此做準備。

華爾街日報報導，根據Descartes Datamyne於10日發布的報告，美國所有港口去年12月處理了相當於1929032只進口的20呎標準櫃（TEU），較11月減少1.3%，總量寫下2020年6月以來最低單月水準，當年6月過後，疫情帶旺庫存回補需求，引發貨櫃進口大增。

美國上月貨櫃進口量，若跟一年前相比則減少19.3%，比疫情爆發前的2019年12月高1.3%。

目前跡象顯示，通膨影響消費者需求、全球經濟廣泛趨緩，導致美國的國際貿易下滑。美國商務部上周表示，去年11月進口額較10月減少6.4%。

根據Descartes Datamyne數據另指出，美國去年全年的貨櫃進口量較2021年下滑2.8%，至28,276,129只TEU，但仍比2019年高18.5%。

2021年下半年和2022年上半年，美國港口對貨櫃的需求創下歷史新高，因零售商試圖進貨來在倉庫和門市備貨，滿足強勁的消費者需求。

去年以來，美國港口的運輸瓶頸已有所緩解，最新的預測又指出，今年上半年的運量將以更快的速度下滑。

全美零售協會（NRF）與Hackett合夥公司共同編製的全球港口追蹤報告估計，美國1月貨櫃進口量將比去年同期減少11.5%，2月則銳減23%至約161萬TEU，也就是將低於疫前水準，和2020年初時差不多；各國在2020年初實施防疫封鎖措施，重創全球運輸量。

Hackett合夥公司創辦人哈克特說：「在疫情衝擊全球貿易和消費者需求將近三年後，進口模式似乎正恢復成2020年以前的正常情況。」

疫情 華爾街 商務部

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