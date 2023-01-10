圖輯／水淹加州小鎮 空拍畫面 馬路變河流

加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 加州已17死，主要高速公路關閉，多處路坍樹倒，司機和乘客被捲走。據報導，其中包括一名在中加州的五歲男孩被水沖走失蹤。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州 洪水 暴雨 上一則 拜登擬改組內閣 76歲葉倫同意留任財長
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