圖輯／水淹加州小鎮 空拍畫面 馬路變河流

加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images）

加州 狂風暴雨 ，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水 淹沒。 加州已17死，主要高速公路關閉，多處路坍樹倒，司機和乘客被捲走。據報導，其中包括一名在中加州的五歲男孩被水沖走失蹤。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images） 加州狂風暴雨，10日造成重大災情，位於Merced郡的普拉納達( Planada)，房屋和公路被洪水淹沒。 （Getty Images）