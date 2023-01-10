圖輯／南加公路坍方 大坑吞車畫面嚇人

暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社)

暴風雨襲加州 ，南加 洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車 掉進坑裡。加州災已致17人死亡。 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(路透) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(Getty Images)