圖輯／南加公路坍方 大坑吞車畫面嚇人

暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。加州災已致17人死亡。 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(路透) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(美聯社) 暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(Getty Images) 加州 南加 汽車 上一則 圖輯／南加海岸公路山崩 落石砸中車輛 下一則 拜登擬改組內閣 76歲葉倫同意留任財長
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