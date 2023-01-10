我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／不可不知 長途飛行對身體有這些危害

2023冬季百老匯周今起開賣 搶半價票動作要快

被6歲童槍擊女老師 學校前董事：她熱愛工作、愛護孩子

記者張筠／維州即時報導
被六歲學生射傷的維州25歲女教師澤溫爾。(取自Gofundme網頁)
被六歲學生射傷的維州25歲女教師澤溫爾。(取自Gofundme網頁)

被六歲學生射傷的維州25歲女教師澤溫爾(Abby Zwerner)在同事、家長和官員之間的評價很好，學校官員稱她為一名勤奮的教育工作者，愛戴學生，對職業富有熱情，家庭也管理得很好。

波特紐斯市學校前董事、現市議員伊萊(John Eley III)案發當天到醫院看望澤溫爾，「她的家庭中有許多教育工作者，身邊的人也都能感覺到澤溫爾很喜歡自己的工作。與她共事過的人都稱讚她是很好的合作夥伴，且愛護、關照孩子。」

➤➤➤用母親槍枝射傷教師 維州6歲男童接受精神鑑定

赫斯特(Cindy Hurst)的八歲孫女去年是澤溫爾的學生，「學校發生槍擊案，所幸澤溫爾已逐漸康復，但我們的生活已不如從前」，赫斯特的孫女稱澤溫爾是很好的老師，沒想到如此可怕的事情會發生在她身上。

澤溫爾2019年從詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)學士畢業，主修跨學科通識教育，輔修初等教育和音樂，2020年取得該大學的教育碩士。

根據維州教育廳官網，澤溫爾所在的李奇尼克(Richneck)小學約有550名學生，從幼稚園到五年級，該校在槍擊案後，9、10日均停課。

紐波特紐斯市(Newsport News)是維州東南部的城市，有18萬5000人口，該城市以造船廠聞名，是美國海軍艦艇和航空母艦的基地。

教育 維州 波特

上一則

用母親槍枝射傷教師 維州6歲男童接受精神鑑定

延伸閱讀

用母親槍枝射傷教師 維州6歲男童接受精神鑑定

用母親槍枝射傷教師 維州6歲男童接受精神鑑定
費郡公校延遲通知獎學金 維州擴大調查

費郡公校延遲通知獎學金 維州擴大調查
向教師開槍 維州6歲童用母親合法槍枝作案

向教師開槍 維州6歲童用母親合法槍枝作案
因應校園性侵 維州勞郡公校推動改革

因應校園性侵 維州勞郡公校推動改革

熱門新聞

出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

2023-01-03 23:35
維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

2023-01-06 21:38
民主黨籍康乃狄克州眾議員威廉斯(Quentin Williams)5日凌晨時分發生車禍身亡。(美聯社)

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

2023-01-06 09:02
猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)一名42歲男子海特涉嫌在家中槍殺全家人後自殺。案發房屋外還可見設置給孩童玩樂的溜滑梯。（Getty Images）

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

2023-01-05 20:30

超人氣

更多 >
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐...紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐...紐約新房已不能再用
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
新澤西、俄亥俄跟進 全美已有16州宣布「禁用TikTok」

新澤西、俄亥俄跟進 全美已有16州宣布「禁用TikTok」
中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後

中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後