用母親槍枝射傷教師 維州6歲男童接受精神鑑定

李奇尼克小學的教職員，為遭到槍擊的教師澤溫爾祈福。(美聯社)

維州 六歲男童6日在課堂上用母親的合法槍枝攻擊女教師的案件，至今仍有許多疑點，執法人員更新說法，表示案發前沒有任何肢體衝突或爭執，但男孩在老師授課時有意向她開槍，目前男童在接受精神鑑定，其母也接受警方質詢，尚未知是否面臨指控。

該案發生於維州紐波特 紐斯市(Newsport News)，李奇尼克(Richneck)小學的25歲女教師澤溫爾(Abby Zwerner)在講課時，遭到一年級男童槍擊，中槍後她立即將學生們趕出教室，甚至在離開後返回確保每名學生都安全，警方稱她為「英雄」。

澤溫爾一度生命垂危，如今傷勢已穩定，但說話仍有困難；紐波特紐斯市警長德魯(Steve Drew)9日表示，男童的作案槍枝是他母親合法購得，當天放在他的書包裡。

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有民眾表示，專業且負責任的持槍者，應該懂得將武器儲存在安全之處，上安全鎖，並將子彈和槍枝分開放；此外也有人質疑，六歲男童如何獲得槍枝、怎麼懂得用槍等。

根據維州法律，民眾若留下已上膛、未安全存放的槍枝，以致傷及14歲以下兒童甚至危及生命，屬於輕罪，最高可判一年監禁並罰款2500元；不過維州沒有明文規定無人使用(unattended)的槍枝應如何存放，也沒有要求槍枝所屬人以特定的方式鎖上武器。

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專門研究槍枝政策的Giffords法律中心主任安德曼(Allison Anderman)說，相較於其他州，維州在避免兒童持槍上的法律明顯較弱。

此外法律學者表示，雖然理論上可對六歲兒童提出刑事指控，但仍有諸多障礙，檢察官 們通常都不願冒險嘗試；例如在維州受審必須年滿14歲，且六歲兒童年齡太小，不能交由少年司法機構監護，此外一項名為「年幼抗辯」(infancy defense)常識法學理論指出，未滿七歲的兒童不能被起訴，因年齡太小，無法形成犯罪動機。

維吉尼亞大學餓法學院教授布洛克(Andrew Block)說，若要指控兒童，法官還須認定孩子有能力受審，意味著他可以理解針對他的法律程序，並配合為自己辯護，「這些對一名六歲的男童來說基本不可能。」

里奇蒙大學(University of Richmond)法學教授麥康諾(Julie E. McConnell)處理青少年案件有25年經驗，他說此案中，或許檢察官可遞交「需要服務的兒童」(Child in Need of Services)請願，指明孩子的行為狀態會給他的安全健康帶來嚴重威脅，隨後可進一步控制管理，包括訂購諮詢和情緒管理等服務、允許孩子在符合條件的情況下與父母同住、責令父母配合孩童治療、將孩子的監護權轉移給親戚或兒童福利機構等。

影片來源：YouTube FOX 5 Washington DC