兌現競選承諾 共和黨眾議員通過決議 取消增加IRS預算

共和黨重掌眾院多數之後，9日表決通過的第一項決議，就是取消2022年完成立法的國稅局(IRS)增加預算法案。圖為眾院議長麥卡錫(右)。(美聯社)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，共和黨 重掌眾院多數之後，9日表決通過的第一項決議，就是取消2022年完成立法的國稅局 (IRS)增加預算 法案。報導指出，眾院共和黨團這項動作，等於兌現了許多共和黨籍聯邦眾議員競選期間對選民做出的承諾。

報導指出，取消國稅局增加預算的提案，9日晚間在眾院表決時，以221票對210票過關，然而，這項法案接下來送交民主黨仍居多數的參議院之後，恐怕無望通過。

2022年11月期中選舉之前，眾院共和黨團在9月間宣布「對美國的承諾」(Commitment to America)競選政策，內容當中便包括取消為國稅局增加預算。

2022年在拜登總統簽署後生效的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，為國稅局在未來10年增加將近800億元預算，讓國稅局有更多人力與資源得以針對高收入族群查稅。

共和黨籍眾議員在新會期推動表決成功的第一項法案，名稱為「保護家庭與小型企業納稅人法案」(Family and Small Business Taxpayer Protection Act)，法條全文僅一頁多，主旨在於撤銷「降低通膨法案」的國稅局預算增加。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)9日公布估計報告指出，「保護家庭與小型企業納稅人法案」通過之後，原本國稅局可以獲得將近800億的預算增加當中，約有710億元將被取消，國稅局也將因此少掉大約1860億元稅收，換算起來等於未來10年裡，美國預算赤字將增加1140億元。

「國會山莊報」報導，「保護家庭與小型企業納稅人法案」在參院通過的希望微乎其微。白宮9日則發表聲明表示，如果「保護家庭與小型企業納稅人法案」在國會表決通過，將在法案送交白宮等待簽署時動用否決權。

白宮聲明寫道，共和黨籍眾議員在國會新會期通過的第一項經濟立法，便明確表態列為第一優先的經濟要務是允許富人及價值數十億元的企業逃漏稅，並且要讓誠實繳稅的一般中產階級家庭日子更不好過。