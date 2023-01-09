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拜登也陷爭議 律師整理辦公室驚見「副總統任內機密文件」

編譯張君堯／即時報導
拜登總統的律師9日坦言，去年秋天在一間私人辦公室發現拜登擔任副總統期間的「數份機密文件」。（Getty Images）
拜登總統的律師9日坦言，去年秋天在一間私人辦公室發現拜登擔任副總統期間的「數份機密文件」。（Getty Images）

拜登總統（Joe Biden）的律師9日坦言去年秋天在一間私人辦公室發現拜登擔任副總統期間的「數份機密文件」。

多家外媒報導，拜登的私人律師表示去年11月在位於賓州的拜登外交和全球參與中心（Penn Biden Center for Diplomacy and GlobalEngagement）內發現政府資料，另一位消息人士告訴CNN「發現不到12份機密文件」，目前尚不清楚這些文件的內容、也不清楚它們為何被帶到拜登的私人辦公室。

拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）在聲明中提到「白宮正在與國家檔案館和司法部合作，發現的似乎是歐巴馬和拜登執政時期政府的資料，其中包括少量帶有機密標記的文件。這些文件是總統的私人律師整理時所發現、文件存放在一個鎖著的儲藏櫃裡」。

據悉，從2017年年中到2020年競選開始，拜登定期使用這個私人辦公室。索柏表示在發現文件的當天，白宮法律顧問辦公室便立即通知國家檔案局，還強調國家檔案局隔天早上便取得這批文件。一位知情人士向CNN透露司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已要求芝加哥的檢察官調查此事，目前共和黨人也注意到這一事件。

去年8月美國聯邦調查局從前總統川普（Donald Trump）名下的海湖莊園（Mar-a-Lago）搜出大量被標註「機密」的文件，當時拜登便對川普持批評態度，如今自己居然也身陷相同情況。

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