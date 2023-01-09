專機載運無證移民到瑪莎葡萄園 佛州律師費達百萬

佛州州長德桑提斯去年9月中旬租用私人飛機將委內瑞拉籍無證客送到麻州瑪莎葡萄園島。圖為這批無證客當時高興地抵達麻州。(美聯社)

佛羅里達州「塔拉哈西民主黨人報」(Tallahassee Democrat)9日報導，共和黨籍佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)去年夏天以專機載運50名委內瑞拉籍無證移民 到麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放引發爭議且因此挨告，佛州聘請兩家律師事務所的開銷上看100萬元。

報導指出，人權團體代表無證移民在波士頓聯邦法院對德桑提斯與佛州政府提出聯合訴訟之後，佛州迄今已經付給「康索維伊麥卡錫法律事務所」(Consovoy McCarthy)及「坎貝爾康羅伊與歐尼爾事務所」(Campbell Conroy & O'Neil )共計11萬2000元費用。

出動專機運送無證移民到外地，佛州政府的行動花費便頗為可觀。佛州政府付給包機公司「垂直起落系統公司」(Vertol Systems Company)的費用將近160萬元。

「塔拉哈西民主黨人報」分析，若以花費計算，佛州運送無證移民到瑪莎葡萄園，平均每名無證移民的開銷大約3萬5000元。

「塔拉哈西民主黨人報」報導，2022年9月底，「康索維伊麥卡錫法律事務所」(Consovoy McCarthy)及「坎貝爾康羅伊與歐尼爾事務所」與佛州政府簽約承擔訴訟辯護事務，兩家公司都同意收取律師費最高上限為50萬元，合作時間最長三年。

報導指出，在波士頓聯合訴訟中擔任佛州首席辯護律師的「坎貝爾康羅伊與歐尼爾事務所」律師佛朗吉羅(Thomas C. Frongillo)，每小時收取費用價碼為650元。

代表無證移民對佛州政府提告的非營利法律諮詢機構「民權律師」(Lawyers for Civil Rights)執行主任艾斯賓諾薩-馬德瑞加(Ivan Espinoza-Madriga)說，佛州拿著資源匱乏的納稅人稅金，成就德桑提斯的「移民舞台大戲」。

艾斯賓諾薩-馬德瑞加說，如今佛州辛勤工作的州民必須負擔百萬元律師費用給幫德桑提斯作秀辯護的外州律師。他說：「如果你做不到公平，至少也該節儉。」