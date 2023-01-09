我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專機載運無證移民到瑪莎葡萄園 佛州律師費達百萬

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

記者顏伶如／即時報導
出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship
出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。李勝惠的姊姊李勝珠(Angela Seung Ju Lee)7日在Instagram發文寫道：「她走得太快，我們家人悲痛萬分。」

李勝惠2004年5月17日出生於夏威夷，父親為華裔新加坡人，母親為韓裔加拿大人。家屬證實，李勝惠已於2022年12月26日過世，得年18歲。

2021年9月，李勝惠獲得號稱亞洲最大綜合格鬥賽事ONE Championship冠軍。李勝惠的姊姊李勝惠、哥哥李勝龍都曾在ONE Championship拿下冠軍。李勝惠跟隨兄姊腳步，年僅16歲便參加ONE Championship比賽，成為ONE Championship創辦以來最年輕選手。

李勝珠在Instagram發文寫道：「我們對她的想念，超過世上任何事物。我們家庭永遠不再一樣，人生從此不再一樣。」

至於李勝惠死因為何，李勝珠發文中並未說明。

ONE Championship主席兼執行長查特里(Chatri Sityodtong)在臉書發文寫道：「我為李勝惠的過世感到心碎。」

查特里寫道，第一次與李勝惠見面是她11歲時，「這些年來我看著她成長茁壯，成為武術好手，長大成人」。文中寫道：「我會永遠記得她這些年來有多麼聰穎、體貼及無私。」

查特里指出：「她小時候就是非常卓越的武術奇才(martial arts prodigy)，我完全可以想像她的前途是不可限量的。」

夏威夷 韓裔 新加坡

上一則

持續大旱、用水量不減 科學家警告：大鹽湖5年內消失

下一則

專機載運無證移民到瑪莎葡萄園 佛州律師費達百萬

延伸閱讀

遭鏟雪車壓傷 鷹眼男星脫險 揮手向影迷致意

遭鏟雪車壓傷 鷹眼男星脫險 揮手向影迷致意
當女婿？當繼父？ 超美母女3人同框 網友分不出誰是媽

當女婿？當繼父？ 超美母女3人同框 網友分不出誰是媽
NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛
亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降

亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降

熱門新聞

知名美國拉力賽車手Ken Block驚傳逝世。（取材自Instagram）

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

2023-01-02 22:15
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

2023-01-03 23:35
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

2023-01-06 21:38
民主黨籍康乃狄克州眾議員威廉斯(Quentin Williams)5日凌晨時分發生車禍身亡。(美聯社)

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

2023-01-06 09:02
猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)一名42歲男子海特涉嫌在家中槍殺全家人後自殺。案發房屋外還可見設置給孩童玩樂的溜滑梯。（Getty Images）

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

2023-01-05 20:30

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？