賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

英國BBC報導，被美國稱為「最具破壞性間諜 」的安娜．蒙特斯在服刑20年後獲釋。她之所以有名與特別，全因她出賣國家不是為了錢，而是看不慣美國在拉丁美洲的作為。

現年65歲的蒙特斯在美國國防情報局擔任分析員期間，負責處理古巴 情報，號稱「古巴女王」，卻暗中為古巴從事間諜活動近20年。她在2001年被捕後，官員們稱她將美國在古巴情報活動幾乎完全洩露。

影片來源：YouTube MSNBC

2012年，曾在小布希 總統時期擔任美國反情報部門負責人的范克利夫告訴國會，蒙特斯「將我們對古巴所知一切、以及我們在古巴的活動幾乎全都洩露。所以古巴人很清楚我們掌握他們哪些資訊，並可利用這點去做出對他們有利的事情」。

蒙特斯被捕後遭判刑25年，法官當時指責她的作為危及整個國家。

跟其他冷戰間諜不同的是，蒙特斯的動機來自意識形態，而非個人利益。她同意為古巴情報部門工作，部分是因為反對雷根政府在拉美的活動。

據美國國防部總監察長報告，美國支持犯下戰爭罪及其他暴行的尼加拉瓜右派游擊隊，令蒙特斯相當憤怒。

她1984年在約翰霍普金斯大學就學期間，對美國作為表示不滿，遭古巴情報人員吸收。後來她進入國防情報局，每隔幾周就在華府各餐廳傳遞密碼寫成的情報給古巴特工，並通過短波廣播接受行動命令。

蒙特斯未來5年仍受監控，禁止為政府工作且不得接觸外國特務。