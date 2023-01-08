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賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

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賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

編譯陳韋廷／即時報導
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

英國BBC報導，被美國稱為「最具破壞性間諜」的安娜．蒙特斯在服刑20年後獲釋。她之所以有名與特別，全因她出賣國家不是為了錢，而是看不慣美國在拉丁美洲的作為。

現年65歲的蒙特斯在美國國防情報局擔任分析員期間，負責處理古巴情報，號稱「古巴女王」，卻暗中為古巴從事間諜活動近20年。她在2001年被捕後，官員們稱她將美國在古巴情報活動幾乎完全洩露。

影片來源：YouTube MSNBC

2012年，曾在小布希總統時期擔任美國反情報部門負責人的范克利夫告訴國會，蒙特斯「將我們對古巴所知一切、以及我們在古巴的活動幾乎全都洩露。所以古巴人很清楚我們掌握他們哪些資訊，並可利用這點去做出對他們有利的事情」。

蒙特斯被捕後遭判刑25年，法官當時指責她的作為危及整個國家。

跟其他冷戰間諜不同的是，蒙特斯的動機來自意識形態，而非個人利益。她同意為古巴情報部門工作，部分是因為反對雷根政府在拉美的活動。

據美國國防部總監察長報告，美國支持犯下戰爭罪及其他暴行的尼加拉瓜右派游擊隊，令蒙特斯相當憤怒。

她1984年在約翰霍普金斯大學就學期間，對美國作為表示不滿，遭古巴情報人員吸收。後來她進入國防情報局，每隔幾周就在華府各餐廳傳遞密碼寫成的情報給古巴特工，並通過短波廣播接受行動命令。

蒙特斯未來5年仍受監控，禁止為政府工作且不得接觸外國特務。

古巴 間諜 小布希

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