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拜登出席北美峰會 將請墨西哥助解移民毒品問題

中央社華盛頓8日綜合外電報導
拜登總統(左二)前往德州。(美聯社)
拜登總統(左二)前往德州。(美聯社)

拜登總統今天飛往德州視察邊境，之後將轉往墨西哥市參加北美領袖峰會，屆時他將尋求墨西哥協助解決移民和毒品問題，特別是致命的鴉片類藥物。

法新社報導，為平息對他所謂「破碎」移民系統的批評，拜登將在德州停留，這是他首次前往被空前移民和尋求庇護者淹沒的邊境。

拜登預定明天拜會墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）時，移民議題幾乎肯定會列入首要議程。拜登與羅培茲歐布拉多會面後，隔天加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）將加入，召開所謂的「三友峰會」（Three Amigos summit）。

拜登另一個優先要務是加強合作，對付美國成癮危機背後的鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）和其他毒品走私。

華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）資深研究員希福特（Michael Shifter）告訴法新社：「墨西哥與處理這兩個已成拜登政治弱點的尖銳問題息息相關，也極具重要性。」

華盛頓5日宣布，每月最多允許3萬名符合條件的移民從古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉搭機抵達美國，僅限已有美國擔保人的人，至於試圖非法越界入境者，美國將協同墨西哥當局將他們驅逐出境。

毒品走私問題方面，拜登將尋求墨西哥協助，以阻止芬太尼流入。芬太尼是一種合成鴉片類藥物，效力是海洛因的50倍。

墨西哥販毒集團是生產和販運芬太尼的主要參與者，緝毒局（DEA）將芬太尼描述為美國面臨的「最致命毒品威脅」。

拜登 墨西哥 移民

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