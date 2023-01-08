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兒少瘋TikTok、IG等害身心 西雅圖校告社群媒體

中央社西雅圖7日綜合外電報導
西雅圖的公立學區狀告社群媒體TikTok、Instagram（IG）、臉書（Facebook）、YouTube和Snapchat背後的科技大公司提，試圖讓他們對兒少心理健康危機負責。(美聯社)
西雅圖的公立學區狀告社群媒體TikTok、Instagram（IG）、臉書（Facebook）、YouTube和Snapchat背後的科技大公司提，試圖讓他們對兒少心理健康危機負責。(美聯社)

西雅圖的公立學區已對社群媒體TikTok、Instagram（IG）、臉書（Facebook）、YouTube和Snapchat背後的科技大公司提出新訴訟，試圖讓他們對兒少心理健康危機負責。

美聯社報導，西雅圖公立學校學區（Seattle Public Schools）6日在聯邦地區法院提告。這份長達91頁的訴狀說，這些社群媒體公司將旗下產品鎖定兒少，已造成公害。

他們指控這些公司導致兒少心理健康和行為障礙惡化，包括焦慮、憂鬱、飲食失調和網路霸凌，並且使得教育學生變得更加困難，迫使學校採取相關措施，例如僱用更多心理健康專業人員、發展有關社群媒體影響的課程計畫，以及為教師提供額外培訓。

訴狀說，被告成功利用兒少易受影響的心智，讓全國數以千萬計學生陷入過度使用、濫用被告社群媒體平台的循環中，「更糟的是，被告策劃和直接提供兒年的內容往往都是有害且具剝削性」。

臉書母公司Meta、YouTube母公司谷歌（Google）、Snap和TikTok昨日沒有立即回應置評請求。

雖然聯邦法律「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條有助於保護網路公司避免因第三方用戶在旗下平台發布的內容而承擔責任，但這起訴訟指稱，這項條款並不能在本案中保護科技巨擘的行為免責。

訴狀寫道：「原告不是在聲稱被告應對第三方在被告平台上的言論負責，而是對被告自己的行為負責。被告斷然向兒少推薦及宣傳有害內容，例如宣傳厭食症和飲食失調的內容。」

訴狀說，西雅圖公立學校學區在2009年到2019年期間，通報感覺「連續兩週或更長時間幾乎每天都感到悲傷或絕望」以致他們停止做一些慣常活動的學生人數平均增加30%。

這個學區訴請法院下令這些公司停止製造公害、判賠償金，並且為預防教育以及過度與不當使用社群媒體相關治療費用埋單。

社群媒體 學區 心理健康

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