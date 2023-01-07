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「在加州形象差」 馬斯克要求將訴訟審判移到德州

記者胡玉立／即時報導
馬斯克要求有關股價爭議訟案從加州金山灣區移到德州開審，否則對他不公平。(美聯社)
馬斯克要求有關股價爭議訟案從加州金山灣區移到德州開審，否則對他不公平。(美聯社)

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）6日由律師提交法庭文件，要求聯邦法官將特斯拉股東控告他的訴訟審判，從北加州舊金山轉到德州西區聯邦法院進行；理由是，馬斯克認為在他收購推特（Twitter）後，加州當地媒體對他的負面報導充斥，已讓潛在陪審員對他產生了偏見。

特斯拉股東訴訟案源於馬斯克2018年8月推文，當時他表示他有足夠資金以每股420元價格將特斯拉私有化；此推文導致特斯拉股價大幅波動。訴訟指控馬斯克在2018年操縱特斯拉股票。北加州高級地區法官鄭一芳（Edward Chen）去年裁定，馬斯克的推文內文虛假且魯莽。這項裁定對提告股東來說，無疑是場勝利。

在距離法官訂1月17日開始的審判剩下不到十天之際，馬斯克的律師要求將全案移交德州西區聯邦法院。馬斯克2021年底將特斯拉遷至德州首府奧斯汀，屬於德州西區。馬斯克的律師表示，如果無法換地點，希望延後審判，直到馬斯克收購推特的負面報導平息，再開審。

馬斯克律師史派洛(Alex Spiro)在法庭文件寫道，過去幾個月，當地媒體充斥關於馬斯克的偏見和負面報導；這些人將推特最近的裁員歸咎於馬斯克，並指裁員可能違反法律。

律師指出，自馬斯克去年10月下旬收購推特以來，推特已解雇舊金山地區約1000名雇員。律師文件指稱，「陪審團有很大一部分人可能對馬斯克抱有個人和物質上的偏見，因為他其中一家公司最近裁員，個別準陪審員或他們的朋友和親戚，可能是受到影響的人。」

該文件並稱，對馬斯克的負面影響並非僅限於媒體，在舊金山也常有抗議活動；有些抗議人士甚至得到地方政治人物支持與鼓勵。馬斯克也曾因裁員受到舊金山市長和其他地方官員的批評。

馬斯克最近一次在舊金山公開露面，喜劇演員戴夫夏普爾（Dave Chappelle）邀他上台時，台下一片噓聲。

即將到來的審判將決定馬斯克的推文對股東是否重要、推文是否及如何影響特斯拉股價，還有公司或其董事是否應該承擔並賠償損失。

馬斯克 特斯拉 舊金山

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