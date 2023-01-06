我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

眾院鬧劇變驚悚劇？市場擔心債限惡鬥重現2011夢魘

挽救蜂群免於滅絕 美批准全球首款蜜蜂疫苗

中央社紐約6日綜合外電報導
美國批准使用世上第一款供蜜蜂接種的疫苗，以預防蜜蜂感染美洲幼蟲病致死。圖：pixabay
美國批准使用世上第一款供蜜蜂接種的疫苗，以預防蜜蜂感染美洲幼蟲病致死。圖：pixabay

美國已批准使用世上第一款供蜜蜂接種的疫苗，以預防蜜蜂感染美洲幼蟲病（American foulbrood disease）致死。這是一種細菌性疾病，據悉會因攻擊蜜蜂幼蟲而使蜂群弱化。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，根據負責研發的生技公司「大蘭生物健康」（Dalan Animal Health），美國農業部本週「有條件核准」了這款疫苗的使用。

蜂類身為植物授粉媒介，在許多生態層面都扮演重大角色。大蘭生物健康執行長克萊瑟（Annette Kleiser）發表聲明說，這款疫苗是在「蜂群保護方面獲致的突破」。

疫苗的作用方式是將一種非活性菌引入蜂王食用的蜂王漿，使蜂王的幼蟲產生免疫力。

根據美國農業部，自2006年以來，美國蜂群年年減少，因為有許多時而重疊的因素威脅到蜜蜂健康，包括寄生蟲、害蟲和疾病，以及一種名為「蜂群崩解失調」（Colony Collapse Disorder）的現象，也就是外勤工蜂外出離巢不返，獨留蜂王在巢中。

聯合國糧農組織（FAO）指出，諸如蜜蜂、鳥類和蝙蝠等授粉媒介關係到全球大約1/3農作物生產。

疫苗 農業部 英國

上一則

禁抖音 南達州急湍市議會未通過

延伸閱讀

歐盟「強烈建議」檢測中國入境者 德、泰也反轉

歐盟「強烈建議」檢測中國入境者 德、泰也反轉
台境外移入病例暴增 半數來自中國

台境外移入病例暴增 半數來自中國
新州蜜蜂女王 高中生獲傑出環保獎

新州蜜蜂女王 高中生獲傑出環保獎
3病毒齊至 染病人數上升 防疫很簡單

3病毒齊至 染病人數上升 防疫很簡單

熱門新聞

知名美國拉力賽車手Ken Block驚傳逝世。（取材自Instagram）

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

2023-01-02 22:15
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

2023-01-03 23:35
年僅36歲的馬拉松賽女跑者麥瑪洪(左)，因感染流行性感冒而在兩天內去世。（取自 gofundme 網站）

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

2022-12-31 09:54
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
資深主播芭芭拉‧華特斯30日過世，享耆壽93歲。(美聯社)

傳奇女主播華特斯辭世：名人也是人 我知道的比當事人自己還多

2022-12-30 22:52
紐約時報廣場附近跨年夜發生持刀襲警事件，造成至少四人受傷，分別是三名員警和嫌犯本人，所有人目前都沒有生命危險。圖為一名員警1日凌晨跨年活動結束後經過時報廣場。（Getty Images）

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

2023-01-01 09:23

超人氣

更多 >
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開
小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看
楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳
猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡