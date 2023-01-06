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狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

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狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

中央社／華盛頓5日即時報導
共和黨內一群暱稱「神學士20人」的極右派，阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫當選聯邦眾院議長。圖為畢格斯（中右）與亞利桑納州準聯邦眾議員克拉恩（Eli Crane，左）4日在眾院議長投票期間交談。（Getty Images）
共和黨內一群暱稱「神學士20人」的極右派，阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫當選聯邦眾院議長。圖為畢格斯（中右）與亞利桑納州準聯邦眾議員克拉恩（Eli Crane，左）4日在眾院議長投票期間交談。（Getty Images）

聯邦眾院議長難產，共和黨內一群暱稱「神學士20人」（Taliban 20，另譯塔利班20人）的極右派阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫（Kevin McCarthy）是元凶，也導致華府陷入僵局。

法新社報導，新會期誕生不出議長，眾院就無法履行任何重要職能，包括監督國家安全、調查政府不當行為及通過立法等，國會因而陷入癱瘓。

沮喪的共和黨議員們為自家黨內這群難搞的極右派起一個「神學士20人」的不雅綽號。法新社彙整這群人的背景與訴求。

川普般的「南方佬」

根據議長票選結果，這群人人數約19到21名，當中許多是眾院自由黨團（House Freedom Caucus）成員。眾院自由黨團是由眾院一些最堅定的右翼共和黨人組成。

他們在地理上也有共通點，即大多是南方人，主要來自德州、佛羅里達州或亞利桑那州。賓州的聯邦眾議員培瑞（Scott Perry）是唯一住在傳統美國南北區域分界北邊的成員。

這些人大多數代表的選區屬2020年大選時川普的鐵票區，而且多數人在去年11月期中選舉時獲川普相挺；川普在期中選舉支持144名初選參選人，但其中只有少數人獲得共和黨提名。

但這群人似乎並不感激川普，麥卡錫獲川普支持爭取議長寶座，卻在眾院議長選舉多輪投票裡實際得票越選越少。

共和黨內一群暱稱「神學士20人」的極右派，阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫當選聯邦眾院...
共和黨內一群暱稱「神學士20人」的極右派，阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫當選聯邦眾院議長。圖為培瑞3日在眾院開會時對記者發言，左右兩邊分別是布波特與蓋茨。（美聯社）

死不支持麥卡錫

部分共和黨人反對麥卡錫，認為他是推動右翼政策的絆腳石，無法成為民主黨籍總統拜登的勁敵。另有一些人似乎就是純粹不欣賞麥卡錫此人，無論他提什麼政策都不買單。

許多共和黨人私下抱怨麥卡錫在政治上沒有方向、見風轉舵且不值得信任，常指責他「虛有其表」，且只要看起來是權宜之計，就願意做出任何承諾或結盟。

一些「死不支持麥卡錫」者早表明，無論麥卡錫做多少讓步，都不會改變他們反對這位加州聯邦眾議員的想法，尤其佛州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）、亞利桑那州的畢格斯（Andy Biggs）及科羅拉多州的布波特（Lauren Boebert）等都已表態。

畢格斯在眾院議長選舉第一輪投票前在推特發文說，麥卡錫為在最後一刻催票「竟開啟全面討價還價模式」除哀嘆現代政治沒有原則可言，還說「讓麥卡錫當上議長肯定是這德性，會把我們的國家擺在最後」。

共和黨內一群暱稱「神學士20人」的極右派，阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫當選聯邦眾院...
共和黨內一群暱稱「神學士20人」的極右派，阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫當選聯邦眾院議長。圖為畢格斯（左）和培瑞（中）4日在眾院議長投票期間與蓋茨（右）交談。（路透）

拒認2020大選結果、專門搗亂

這群人中超過一半表明拒認上次總統大選結果，助長川普指稱選舉被操縱的不實說法。

這群裡少數新當選議員大多是從極端保守茶黨（Tea Party）運動中崛起；茶黨運動是2009年從反對時任總統歐巴馬的聲浪中興起。除以財政撙節著稱外，這波運動發源於一種自由意志主義，拒絕一切照舊，並以作為混亂推手自豪，醉心於當局外人角色及破壞政壇菁英共識政治的能力 。

他們對上電視開砲樂此不疲，對字斟句酌的立法本務興趣缺缺。

這群人中有幾位例如布波特、哈里斯（Andy Harris）和古德（Bob Good），都曾在初選中力壓建制派的共和黨內同志。

麥卡錫 眾院 共和黨

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