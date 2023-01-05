親歷兩大疫情 見證21位總統…美國最老人瑞 115歲辭世

1907年出生，經歷過西班牙流感與新冠病疫的美國最老人瑞、全世界第四年長的地球人瑞貝西‧韓綴克斯（Bessie Laurena Hendricks）3日在愛阿華州湖城櫸木蔭照護中心（Roe vs. Wade）辭世，嵩齡115歲。

韓綴克斯去年11月7日在照護中心度過115歲生日時，洛杉磯族譜研究社（Gerontology Research Group）把她列為美國最年長的人瑞。

在愛州卡爾豪郡（Calhoun County）出生的韓綴克斯，經歷過鐵達尼號沉沒、兩次世界大戰、經濟大蕭條 和前述兩大流行病疫。她曾在只有一間教室的學校當過老師，育有5名子女，其中3名仍在世。

她的告別式，預定7日在湖城藍普與泡爾斯葬儀社（Lampe & Powers Funeral Home ）舉行。

韓綴克斯離世後，美國最老人瑞是114歲的加州 人艾迪‧瑟卡瑞里（Edie Ceccarelli）。

綜觀韓綴克斯的一生，白宮換過21位總統，世界第一次電話通話、第一顆電燈泡發亮、第一輛汽車上路，和兩次大世界大戰以及兩大全球性大流行病疫，她都看到。

國內大事則包括美俄冷戰、麥卡錫主義、瘦皮猴紅得發紫、古巴 飛彈危機、甘迺迪兄弟遭暗殺以及馬丁路德金恩領導的平權運動風起雲湧。她成年後，經歷過種族隔離、民權運動、第一架太空梭升空。瑪丹娜以叛逆女性之姿對影藝業造成革命性衝擊，微軟和蘋果公司掀起科技業的突飛猛進，都在她有生之年發生。

她人生進入第二世紀，還看到美國第一位黑人總統，第一位女副總統，也看到保障女性生育自主權的羅訴韋德案（Roe vs. Wade）裁決遭推翻。

這位歷史大事的活見證，出生在農村家庭，13歲母親過世後，就擔負起養育弟妹的大任，同時刻苦向上，於1926年當上小學老師。1930年6月，嫁給在舞會上認識的保羅，1933年舉家搬到湖城，一住就是47年。先生於兩人結婚滿65周年前一個月去世，此後，她專心照顧家人並參與教會活動。