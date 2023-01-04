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蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

編譯季晶晶／綜合外電
近八成的美國人認為，2023年日子不好過，尤其經濟充滿險阻。（路透）
近八成的美國人認為，2023年日子不好過，尤其經濟充滿險阻。（路透）

新年通常給人帶來樂觀心態，但美國人卻不看好2023年，尤其是在經濟方面。

財經網站MartketWatch報導，根據新公布的蓋洛普民調，79%的美國人覺得2023年經濟會很困難，65%預估整體物價和服務將大幅上漲，81%猜測今年會加稅。

不僅是參與民調的美國人對經濟抱持悲觀態度，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）也說2023年會比2022年「更艱苦」，全球三分之一的經濟體今年可能陷入衰退。

美國人的整體經濟信心近來其實略見好轉，但指數從負45升至負39， 仍處於相當負面的情緒中。

他們對政治也不樂觀，90%說2023年會充滿政治衝突，主要是美國兩年來首次迎來「分裂政府」。此外，對於國際事務，85%預測今年會是「麻煩年」而非「和平年」。64%認為美國的全球勢力將下滑，相較於73%認為中國在世界各地的勢力會擴張。

悲觀情緒存在政黨差異，民主黨籍人士對單一經濟和政治因素可能比較樂觀。雖然不是絕對，但掌握白宮的的那個黨派通常在民調上的表現較為樂觀。

2023 民調 白宮

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