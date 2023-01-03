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「鷹眼」元旦剷雪時受重傷 警方調查後稱「不幸的意外」

編譯周辰陽／即時報導
傑瑞米．雷納元旦當天因剷雪時出意外而嚴重受傷，雖然目前仍在加護病房，但已能上網報平安，警方也更新了調查進度，稱此為一場「不幸的意外」。(路透)
傑瑞米．雷納元旦當天因剷雪時出意外而嚴重受傷，雖然目前仍在加護病房，但已能上網報平安，警方也更新了調查進度，稱此為一場「不幸的意外」。(路透)

在漫威電影宇宙飾演「鷹眼」的演員傑瑞米．雷納（Jeremy Renner），元旦當天因剷雪時出意外而嚴重受傷，雖然目前仍在加護病房，但已能上網報平安，警方也更新了調查進度，稱此為一場「不幸的意外」（tragic accident）

天空新聞台與好萊塢業界媒體DEADLINE報導，內華達州瓦肖郡（Washoe County, NV）警局的巴蘭局長（Sheriff Darin Balaam）在記者會表示，就在事件發生當時，雷納正在當「好鄰居」，協助他位於雷諾（Reno）的社區挖路。

根據巴蘭局長的說明，雷納發現自己一輛由家人駕駛的車被困在雪中，就去開了6.5噸重的「PistenBully」壓雪車以協助把車拖出來，「成功拖出他的車後，雷納先生離開了PistenBully壓雪車，跟家人交談。這時候，壓雪車開始動了。為了阻止，他試圖回到駕駛座。根據調查，就是在此時，雷納先生被PistenBully壓雪車輾過了」。

巴蘭局長解釋，一位目擊者稱他看到雷納進去PistenBully壓雪車，「直到它到了車道盡頭的雪堆停下，才再次見到他」，當局不認為雷納事發當時受到酒精影響，郡警局也已經接管了該輛壓雪車，現正分析以排除機械故障，並指這是「任何重大調查的正常舉動」，又稱「我們並未懷疑任何違規行為…調查正在進行中」。

雷納4日上午透過IG報平安，可見到半邊臉龐發紫腫脹，他先對外界的溫暖關心表達謝意，也說自己「現在一團糟而無法打字」，但「我愛你們所有人」。

電影 內華達州 好萊塢

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