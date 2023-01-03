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德桑提斯連任佛州州長 外界看好下一步瞄準聯邦

中央社╲華盛頓3日專電
共和黨內新星、成功連任佛州州長的德桑提斯宣誓就職。(路透)
共和黨內新星、成功連任佛州州長的德桑提斯宣誓就職。(路透)

眾人聚焦聯邦眾議院議長人選卡關之際，共和黨內新星、成功連任佛州州長的德桑提斯今天宣誓就職。他在演說中頻提佛州成就，批評聯邦政策，頗有瞄準2024年總統大位態勢。

德桑提斯（Ron DeSantis）在去年11月的期中選舉中，以高出對手19%的得票數，成功連任佛羅里達州州長，成為20年來首位翻轉民主黨傳統票倉邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的共和黨人，讓德桑提斯在共和黨內的人氣大漲。

德桑提斯今天在妻小陪同下宣誓就任第2任佛州州長。他在就職演說中細數第一個任期的成就，讓佛州在許多領域領先其他州與城市。

他隨後將焦點轉向聯邦政府，在不點名拜登總統（Joe Biden）的情況下，批評聯邦政府進行一場通貨膨脹的開支狂潮，讓美國更加羸弱、公民更為貧窮。聯邦政府在COVID-19大流行期間的限制與命令，更多是基於意識形態與政治，而非健全科學，這些措施侵蝕自由並阻礙商業。

在約16分鐘的演說中，德桑提斯未提到第2任期的具體政策，也沒有談到槍枝或墮胎議題。

儘管德桑提斯仍未表態是否角逐共和黨2024年總統提名，但他在期中選舉的重大勝利，對比前總統川普（Donald Trump）的困境，讓德桑提斯成為共和黨目前最被看好的提名人，州長職務也讓他有施展的空間與媒體曝光。

美國新聞網站Politico引述今天出席就職典禮的前佛州州長傑布布希（Jeb Bush）的話指出，如果德桑提斯參選，將是非常好的選擇。作為佛州州長，他有良好的施政成績。

德桑提斯 佛州 共和黨

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