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薄荷油自製呼吸器 賓州爸媽「醫」死新生兒

記者張聲肇／即時報導
賓州荷尼克夫婦不信現代醫學，用自以為是的方法「醫」死自己的新生兒，被檢方起訴。賓州檢察長夏皮羅(圖)說，嬰兒未受到正確的醫療照顧，出生大約兩天後就夭折。（美聯社）
賓州荷尼克夫婦不信現代醫學，用自以為是的方法「醫」死自己的新生兒，被檢方起訴。賓州檢察長夏皮羅(圖)說，嬰兒未受到正確的醫療照顧，出生大約兩天後就夭折。（美聯社）

賓州一對夫妻不信現代醫學，用自以為是的方法「醫」死自己的新生兒，未送到醫院，被檢方以「過失殺人、加重攻擊、冒失危害他人、妨害兒童福利」等罪名起訴。

賓州檢察長辦公室說，被告是現年分別為31歲34歲的德魯和艾咪·荷尼克夫婦(Drew and Amy Hoenigke)；另外他們的朋友布莉姬·梅克斯(Brigitte Meckes)也因相同罪名被逮捕並起訴。

去年1月20日，住在蘇利文郡的荷尼克太太從家裡打911報警說，自己的兒子死在搖籃裡。急救人趕至現場發現，屍體已開始腐爛，判斷死亡時間已經大概3天。警察在搖籃旁看到一個煮水器具和一個容器，裡面有煮過的草藥。

這位媽媽告訴警察，兒子生下來不久，就呼吸困難，臉色發青，兩夫妻為了拯救嬰兒，將薄荷油灌進水瓶，當作呼吸器，以為可以救活兒子。賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)說，嬰兒未受到正確的醫療照顧，出生大約兩天後就夭折。

梅克斯在嬰兒出生當天，接到荷尼克太太的簡訊，到她家幫忙，連續12小時讓小孩保持呼吸。媽媽救兒子的方法是用薄荷和茶葉蒸氣，透過塑膠吸管從鼻孔灌進去，保持鼻腔暢通。

調查人員問，為什麼不把小孩送到醫院去急救？荷尼克太太說，她夫婦倆不相信現代醫學，所奉行的生活傳統，不計年月周日，和一般人大不相同。兩夫婦還有一名女兒，大約兩歲，同樣也是在家出生，沒有出生證明。這對夫妻很怕女兒會被政府強行帶走。

夏皮羅說，專家認為，這對夫妻的作為不可能救回兒子性命，還讓嬰兒受了不必要的痛苦。他們忽略了身為父母要照顧無辜子女的責任，「他們沒有讓嬰兒得到該有的照護，嬰兒無端受苦而死。」

警察還在荷尼克家發現簡陋的木棺。男主人告訴調查人員，因為積雪，土地冰凍，他們無法埋葬兒子。

警察 賓州 醫學

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