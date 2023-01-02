NASA局長指中國將霸占月球 中方批言論不負責任

大陸已登月的嫦娥五號。（新華社）

美國太空總署（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）表示，美國與中國的登月競爭日趨激烈，未來兩年將決定「誰佔上風」，他說，如果中國太空人 登陸月球、在月球建立根據地，中國將試圖控制月球表面資源最豐富的地點，甚至不讓美國進入。

中國外交部尚未回應此事，但中國駐華盛頓大使館 發言人劉鵬宇已發聲明回應稱，美方官員言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業，他又表示，中方堅決拒絕此類言論。劉鵬宇表示，中國一貫主張和平利用太空，反對太空軍備競賽，更積極致力構建人類在太空領域的共同未來。

納爾遜在1月1日接受美國媒體《政治報》（Politico）訪問警告：「如果中國在未來兩年比美國先登上月球，將試圖獨霸月球的資源最豐富的據點。」他以中國在有主權爭議的南中國海島礁建立軍事基地為例指，「如果你質疑這一點，看看他們在斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）所做的一切。」

納爾遜在訪問中又稱：「他們（中國）會說：走開，我們在這裡，這是我們的地盤，這種事不是不可能發生的」，他又稱，在地球上，中國軍方有「類似的先例」，北京 可能會建立一個落腳點，試圖「支配」月球表面資源最豐富的地域，甚至會把美國拒之門外。