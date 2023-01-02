麥卡錫為爭取眾院議長已向保守派重大讓步

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，圖)爭取眾院議長寶座，3日就是表決的攤牌時刻，為了確保順利出線，麥卡錫已向黨內保守派陣營做出重大讓步。美聯社

福斯新聞網(Fox News)2日報導，眾院共和黨 領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)爭取眾院議長寶座，3日就是表決的攤牌時刻，為了確保順利出線，麥卡錫已向黨內保守派陣營做出重大讓步；麥卡錫對保守派做出妥協，意味著共和黨國會議員今後將能更容易扳倒國會議長。

麥卡錫受訪時表示，做出讓步之後，有信心已經打動了原本持觀望態度的某些黨內同僚。

報導指出，麥卡錫1日仍為了說服保守派陣營支持而做最後努力，磋商過程中做出重大讓步；麥卡錫最大的妥協就是，同意今後只要有五名共和黨眾議員 提議，就可以針對眾院議長行使不信任投票表決。

報導指出，麥卡錫也對共和黨內右翼承諾，將取消代理投票(proxy voting)制度、不再允許眾議員以視訊連線參加聽證會，而是必須親自出席並且投票。

麥卡錫1日致函共和黨國會同僚指出，眾院議長是經過眾院全體國會議員投票產生，「我們將恢復多數黨任何五名國會議員在具備正當理由的情況下，對眾院議長啟動不信任投票」。

信中寫道：「國會本來就不應該透過Zoom舉行，以後國會議員再也不得以電話連線參加會議，其實人在海外參加豪華婚宴或開著遊艇逍遙。我們必須親自碰面，舉行會議並且辯論，如同開國元老所設計的制度。」

根據民主黨眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)先前規定，對眾院議長啟動不信任投票時，提案時必須包括一名眾院多數黨黨團高層。

同屬共和黨極右派的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs) 、蒙大拿州聯邦眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)等，都已表達反對麥卡錫出任眾院議長。

福斯新聞網分析，其他幾位可能反對麥卡錫出任眾院議長的共和黨國會同僚，還包括賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar) 、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy) 、北卡羅萊納州聯邦眾議員畢紹普(Dan Bishop)、馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)、喬治亞州聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)。

報導指出，2022年期中選舉勝出的共和黨籍新科國會議員當中，反對麥卡錫出任眾院議長的則有田納西州準聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)、佛州準聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)、亞利桑納州準聯邦眾議員克拉恩(Eli Crane)。