我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「股神」巴菲特破例干政 反對家鄉建輕軌、籲公投

南加入室搶劫華人案 嫌犯踩點策劃屋主未能報警

密西根大麻供過於求 價格暴跌75%

編譯陳韻涵／綜合1日電
許多州大麻合法化，大麻開始商品化。(美聯社)
許多州大麻合法化，大麻開始商品化。(美聯社)

密西根州大麻供過於求，價格暴跌。

政治新聞網站Politico報導，密西根州娛樂用大麻的產量過去一年來增加一倍，欣欣向榮的大麻超過120萬株，約是2020年的六倍。

密西根種植的大麻數量，足以供應該州消費者需求的三倍，這還不包括占該產業很大的黑市交易。

密西根的大麻市場斬獲成功，成人用大麻市場銷售額去年達20億元，約是2020年的四倍；2020年是密州大麻產業完整營運的第一年，到了2021年，年滿21歲的成人都獲准合法購買大麻，全州經銷商的數量成長近50%，來到600間店。

密西根州的大麻產銷情況是全美的縮影，也是大麻合法化卻仍讓該產業恐懼的原因，誤信民主黨政府放寬數十年的嚴格禁令，卻導致市場供過於求導致價格崩盤，許多企業面臨倒閉風險。

大麻產業分析公司BDSA表示，科羅拉多州的大麻價格過去兩年來下跌51%；追蹤大麻大盤交易的LeafLink則表示，麻州大麻每磅價格一年來下跌36%，密蘇里州則掉價46%。

密西根的娛樂大麻市場價格跌得最慘，過去兩年來從接近400元，跌到不及100元，降幅達75%。

密西根州大麻價格跳水，讓部分產業官員在密州開放娛樂大麻市場三年後，呼籲當局暫停核發大麻種植執照；密西根大麻監管局表示，截至去年11月底，密州有3萬名員工在密州核准的大麻企業就職。

聚焦大麻業的經濟學者惠特尼(Beau Whitney)說，「市場供過於求，證照濫發，企業注定失敗，若就全美而言，已經很少人靠這個產業獲利。」

儘管大麻去年銷售額高達比四年前翻一倍，達到約300億元，但這般市場動態讓慘淡的大麻產業前景更晦暗無光。

大麻企業面臨超高稅賦，且經常被視為「毒梟」。

眾院兩黨本月未能達成協議，簡化大麻企業取得簡易金融服務，讓產業更難維持營運。隨著共和黨重新取得眾院多數，這樣的動態短期內不太可能改變。

市場動盪，大麻消費者是最大贏家。

在密西根擁有十家店的House of Dank營運長迪勞拉(Michael DiLaura)表示，「目前所見為市場機制，密西根州的消費者以最棒的價格取得世上最好的大麻。」

許多州大麻合法化，民眾可以公開到大麻店購買。(美聯社)
許多州大麻合法化，民眾可以公開到大麻店購買。(美聯社)
許多人一窩蜂種大麻、開大麻店，使大麻價格下跌。(美聯社)
許多人一窩蜂種大麻、開大麻店，使大麻價格下跌。(美聯社)

大麻合法化 密西根州 眾院

上一則

「股神」巴菲特破例干政 反對家鄉建輕軌、籲公投

延伸閱讀

2023年各州新法：華府時薪16.5元 密蘇里大麻銷售合法

2023年各州新法：華府時薪16.5元 密蘇里大麻銷售合法
合法大麻首開賣 百種商品引熱購

合法大麻首開賣 百種商品引熱購
紐約客談／大麻、賣淫、賭場 芝加哥前車之鑑

紐約客談／大麻、賣淫、賭場 芝加哥前車之鑑
帶大麻上飛機 小心被扣

帶大麻上飛機 小心被扣

熱門新聞

拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

2022-12-28 09:03

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招