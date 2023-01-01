我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「股神」巴菲特破例干政 反對家鄉建輕軌、籲公投

南加入室搶劫華人案 嫌犯踩點策劃屋主未能報警

「股神」巴菲特破例干政 反對家鄉建輕軌、籲公投

編譯陳韻涵／綜合1日電
股神巴菲特打破不干預地方政治的承諾，投書家鄉內布拉斯加州奧馬哈市報社，並與當地市長會面，遊說反對當地耗資逾3億元的輕軌電車興建計畫。(美聯社)
股神巴菲特打破不干預地方政治的承諾，投書家鄉內布拉斯加州奧馬哈市報社，並與當地市長會面，遊說反對當地耗資逾3億元的輕軌電車興建計畫。(美聯社)

股神巴菲特(Warren Buffett)打破「不干預地方政治」的承諾，投書家鄉內布拉斯加州奧馬哈市(Omaha)的「奧馬哈世界先驅報」(Omaha World-Herald)總編輯，並與當地市長會面，遊說反對3億元的輕軌電車計畫，並呼籲讓市民公投決定這項計畫的去留。

美聯社報導，巴菲特認為斥資3億600萬元的輕軌計畫過於昂貴，且輕軌的機動性不如公車。

然而，支持輕軌計畫的地方官員認為，這將促進城市發展，包括保險金融公司「奧馬哈互惠人壽」(Mutual of Omaha)在市中心預定以6億元興建的總部大樓。

巴菲特在信中寫道，儘管他的行為會被視為「92歲的有錢老頭告訴他們，什麼才是對他們的未來有好處，恐怕招致反感」，但他毅然打破不干政的原則評論輕軌計畫，因為「計畫若付諸實行，會是一筆很昂貴的支出」。

巴菲特寫道，「拓展密集的公車路網更便民，隨著人口、商業和理想目的地的改變，可重新設計公車路線。輕軌在大量公共補貼的推動下運轉，而錯誤基本上被封在水泥裡。」

計畫中的輕軌路線起點，距離巴菲特的家不到20個街區，中途還會經過他旗下「波克夏海瑟威」(Berkshire Hathaway)集團位於市中心的總部。

「奧馬哈互惠人壽」官員宣布新的總部大樓計畫時表示，這棟同名大樓將成為奧瑪哈市區最高的建築，而新建的輕軌提供便捷交通，更是其中不可或缺的一環；對於巴菲特的投書，「奧馬哈互惠人壽」29日不予置評。

奧馬哈市府指望從輕軌沿線的開發案中獲取稅收來支付輕軌的興建費用，且市議會已批准發行相關債券。

巴菲特表示，若有機會，他將投票反對輕軌計畫，但市府沒有義務舉行公投。

奧馬哈市長珍‧史托瑟特(Jean Stothert)表示，她28日已會見巴菲特，討論有關輕軌及城市發展的內容。她說：「我非常敬佩巴菲特先生，也尊重他在輕軌上與我相悖的立場。」

巴菲特 公投 內布拉斯加州

上一則

蕭美琴出席元旦升旗典禮 盼台美關係持續深化

下一則

密西根大麻供過於求 價格暴跌75%

延伸閱讀

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生
巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒
FTC阻微軟併動視暴雪 巴菲特套利不成帳面反虧

FTC阻微軟併動視暴雪 巴菲特套利不成帳面反虧
巴菲特也有…麥金卡又來了 免費爽吃麥當勞50年不是夢

巴菲特也有…麥金卡又來了 免費爽吃麥當勞50年不是夢

熱門新聞

拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

2022-12-28 09:03

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招