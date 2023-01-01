「股神」巴菲特破例干政 反對家鄉建輕軌、籲公投

股神巴菲特打破不干預地方政治的承諾，投書家鄉內布拉斯加州奧馬哈市報社，並與當地市長會面，遊說反對當地耗資逾3億元的輕軌電車興建計畫。(美聯社)

股神巴菲特 (Warren Buffett)打破「不干預地方政治」的承諾，投書家鄉內布拉斯加州 奧馬哈市(Omaha)的「奧馬哈世界先驅報」(Omaha World-Herald)總編輯，並與當地市長會面，遊說反對3億元的輕軌電車計畫，並呼籲讓市民公投 決定這項計畫的去留。

美聯社報導，巴菲特認為斥資3億600萬元的輕軌計畫過於昂貴，且輕軌的機動性不如公車。

然而，支持輕軌計畫的地方官員認為，這將促進城市發展，包括保險金融公司「奧馬哈互惠人壽」(Mutual of Omaha)在市中心預定以6億元興建的總部大樓。

巴菲特在信中寫道，儘管他的行為會被視為「92歲的有錢老頭告訴他們，什麼才是對他們的未來有好處，恐怕招致反感」，但他毅然打破不干政的原則評論輕軌計畫，因為「計畫若付諸實行，會是一筆很昂貴的支出」。

巴菲特寫道，「拓展密集的公車路網更便民，隨著人口、商業和理想目的地的改變，可重新設計公車路線。輕軌在大量公共補貼的推動下運轉，而錯誤基本上被封在水泥裡。」

計畫中的輕軌路線起點，距離巴菲特的家不到20個街區，中途還會經過他旗下「波克夏海瑟威」(Berkshire Hathaway)集團位於市中心的總部。

「奧馬哈互惠人壽」官員宣布新的總部大樓計畫時表示，這棟同名大樓將成為奧瑪哈市區最高的建築，而新建的輕軌提供便捷交通，更是其中不可或缺的一環；對於巴菲特的投書，「奧馬哈互惠人壽」29日不予置評。

奧馬哈市府指望從輕軌沿線的開發案中獲取稅收來支付輕軌的興建費用，且市議會已批准發行相關債券。

巴菲特表示，若有機會，他將投票反對輕軌計畫，但市府沒有義務舉行公投。

奧馬哈市長珍‧史托瑟特(Jean Stothert)表示，她28日已會見巴菲特，討論有關輕軌及城市發展的內容。她說：「我非常敬佩巴菲特先生，也尊重他在輕軌上與我相悖的立場。」