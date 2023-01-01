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跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

中央社／舊金山31日電
北加州跨年夜當天降大豪雨，多地緊急發布疏散命令。(路透)
北加州跨年夜當天降大豪雨，多地緊急發布疏散命令。(路透)

加州跨年夜當天降大豪雨，多地緊急發布疏散命令。舊金山降雨量逼近173年來紀錄，市區聯外主要幹道101高速公路關閉，餐廳陸續宣布暫停營業，民眾在大雨中迎接新年。

跨年夜白天，加州灣區101高速公路上一輛輛車在豪雨中緩慢行駛，車輛1/3輪胎淹沒在大水裡。101近舊金山市中心的路段基於安全考量封道，多輛車卡在水中動彈不得，等待被拖出。

來自夏威夷的大氣河流風暴，又稱「鳳梨急流」（Pineapple Express）夾帶大量濕氣，抵達北加州後有如打開水龍頭開關，降下暴雨。

加州首府所在的沙加緬度郡（Sacramento County）和鄰近的艾多雷多郡（El Dorado）發出緊急疏散命令；離矽谷不遠的聖克魯斯郡（Santa Cruz County）政府官員一度呼籲民眾往地勢較高的地方移動，不過下午傳出當地一名72歲年長者遭倒塌樹木壓到、不幸身亡。

囊括部分矽谷地區的聖馬提歐郡（San Mateo County）通往東灣的橫向公路也一度關閉。史丹福大學所在的帕羅奧圖區（Palo Alto）因溪水氾濫淹到大街上，多條道路上午開始禁止通行，直到積水消退。

大眾運輸方面，舊金山國際機場提醒搭機旅客提早出發；捷運系統（BART）於推特上告知車班最長可能會延誤20分鐘，請民眾做好心理準備。

舊金山市中心地形高低起伏，多處街區出現泥流，政府提供免費沙包，每個家戶可領取10個。部分街道水深及膝，民眾必須涉水行走。舊金山消防局在推特上發布警訊，要求民眾不要開車前往市中心。

這場豪雨威力驚人，根據美國國家氣象局（National Weather Service）發布的消息，舊金山市今天截至晚間6時累積的降雨量逼近1849年以來的紀錄。

另外，截至晚間6時，灣區有將近3萬用戶停電，多家餐廳陸續宣布受到豪雨影響，跨年夜不營業。去年因為疫情停辦的舊金山灣跨年煙火則尚未宣布取消。

這場暴雨也打亂了許多民眾的跨年夜計畫。從台灣來矽谷出差的紀先生說，他原本要和朋友一同前往市區看跨年煙火秀，但是雨勢太大，決定改去一棟高樓看夜景，迎接新年到來。

北加州跨年夜當天降大豪雨，多地緊急發布疏散命令。(路透)
北加州跨年夜當天降大豪雨，多地緊急發布疏散命令。(路透)

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