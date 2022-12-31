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阿拉斯加男子錯過心臟移植 只因冬季風暴打亂航班

記者胡玉立／即時報導
56歲的霍蘭德在心臟移植名單上等了兩周半，卻因一場冬季風暴影響航班而過移植心臟的寶貴機會。（取自Big Heart - Patrick Holland's Transplant Journey臉書）
56歲的霍蘭德在心臟移植名單上等了兩周半，卻因一場冬季風暴影響航班而過移植心臟的寶貴機會。（取自Big Heart - Patrick Holland's Transplant Journey臉書）

56歲的阿拉斯加男子霍蘭德(Patrick Holland)因為充血性心力衰竭必須接受換心手術；他在心臟移植名單上等了兩周半，22日幸運接到西雅圖華盛頓大學醫學中心來電，說已找到匹配的心臟捐贈者。然而，霍蘭德23日一早趕到阿拉斯加費爾班克斯(Fairbanks)機場，卻無法搭上任何一班飛往西雅圖的班機；一場襲擊美國大部分地區的冬季風暴，讓數以千計航班取消，也讓霍蘭德眼睜睜錯過移植心臟的寶貴機會。

霍蘭德29日向美國有線電視新聞(CNN)表示，阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)得知他情況後，曾設法安排他搭上另一班飛機，但該航班起飛後，仍因天候太差而改道飛去安克拉治。直到班機降落，霍蘭德才明白「一切真的來不及」了。

56歲的霍蘭德在心臟移植名單上等了兩周半，卻因一場冬季風暴影響航班而過移植心臟的...
56歲的霍蘭德在心臟移植名單上等了兩周半，卻因一場冬季風暴影響航班而過移植心臟的寶貴機會。圖為他在被列入換心名單時，在臉書上喜悅的公布訊息。（取自Big Heart - Patrick Holland's Transplant Journey臉書）

「我開始恐慌」他說：「最可怕的恐懼壓倒了我。我想到有人要捐出心臟，他們不可能等那麼久。」霍蘭德表示，那時他難過地告訴陪他同行的兄弟，「我知道來不及了，我失去了這個機會。」片刻之後，器官移植協調員回電話給他說，他們「會把那顆心臟轉給別人」。

根據器官共享聯合網絡(UNOS)官網說法，等待器官移植不像「抽號碼牌等著輪到你」那麼簡單；「候補名單其實是一大群患者，在確定出現已故器官捐獻者時，UNOS的電腦系統會生成適合接受器官移植者的候選排名表，UNOS會為等待救命移植者匹配相容的供體器官。」器官需特定保存方法才能保持活力；UNOS表示，心臟和肺器官最長保存時間約為4至6小時，腎臟最長保存時間為24至36小時。

與移植心臟錯失交臂的霍蘭德說，他試圖「往好的一面看」：有人獲得了「聖誕奇蹟」，得到了原本為他準備的移植手術，而他則可以回家與家人共度聖誕節。

霍蘭德有7個孩子，最大的36歲、最小的才3歲。因為心臟疾病，他無法追上孩子的腳步。

霍蘭德的妻子海莉(Haley)為丈夫設置的心路歷程臉書專頁最新貼文寫道，「我們的目標是為第二次來電做好更充分準備，第一次來電在兩周半後出現，下一次機會仍有可能隨時到來。」

霍蘭德說，他打算在西雅圖找個臨時住所，這樣只要一輪到他，就能趕到醫院。現在支持他繼續前進的動力，是家庭、社區和信仰；他仍然充滿希望。

西雅圖 手術 醫學

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