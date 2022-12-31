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36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

記者張聲肇／即時報導
年僅36歲的馬拉松賽女跑者麥瑪洪(左)，因感染流行性感冒而在兩天內去世。（取自 gofundme 網站）
年僅36歲的馬拉松賽女跑者麥瑪洪(左)，因感染流行性感冒而在兩天內去世。（取自 gofundme 網站）

一名年僅36歲的馬拉松賽女跑者，卻因感染流行性感冒而在兩天內去世，打破許多人以為流感只威脅老人、小孩或身體有宿疾者的說法；醫生說這種病例非常罕見，百萬人當中僅有一例。

家住麻州波士頓郊區衛斯理(Wellesley)的普萊斯‧麥瑪洪(Price Meropol McMahon)去年12月20日逝世前兩天身體還好好的，前一天突然病情急轉直下，藥石罔效。

麥瑪洪曾任職美國運通銀行和精品名牌Burberry擔任主管，最近還積極鍛練，準備參加4月的波士頓馬拉松。

她12月18日回到娘家，和家人一起觀看足球決賽，同時慶祝猶太新年。19日傍晚開始覺得人不舒服，沒想到病情急速轉壞，竟於次日下午病逝。

醫院目前還不清楚是什麼併發症，或任何特殊因素，導致她死亡。

麥瑪洪的家人說，她身體一向很健康，打網球、滑雪，還參加過紐約馬拉松。她弟弟伊安(Ian Meropol)說她聰明、勤奮、向上，「大家都知道，會是很成功的人。」

流感病毒被新冠病毒「壓抑」了兩年，今年再度肆虐，公衛界說，最近的感冒蔓延，是2009年豬流感流行以來最嚴重的一次。疾病防治中心(CDC)指出，每年死於有多達3萬5000人死於流感，大多數是65歲以上和5歲以下的群族。

專家認為新冠病疫期間，大家習慣戴口罩、保持社交距離，把免疫系統保護得太好，解封後反而經不起病毒肆虐。不過，連心肺健康良好的馬拉松跑者都被擊倒，是極為罕見的病例。

疾病防治中心自從入秋之後，便一再提醒國人小心預防新冠、流感和呼吸道融合病毒(RSV)的三重威脅。

但這波流行已逐漸進入尾聲。疾病防治中心資料顯示，12月17日為止的一周，感染流感病毒的病例為3萬3041例，比前一周減少26%，是連續第二周下降，顯示病毒流行已趨緩。

流感 馬拉松 疾病防治中心

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