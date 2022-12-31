不只學經歷造假 準眾議員桑托斯連母親過世都涉嫌說謊

共和黨籍準聯邦眾議員桑托斯日前坦承「美化」學經歷，隨後又在猶太血統改口，不只財務問題與背景漏洞越來越多，就連母親死因都被抓包曾在一年內出現兩個版本。（美聯社）

共和黨籍準聯邦眾議員 桑托斯（George Santos）日前被媒體揭發後坦承「美化」學經歷，隨後又在猶太 血統改口成「有點猶太」（Jew-ish），現在不只財務問題與背景漏洞越來越多，就連母親死因都被抓包曾在一年內出現兩個版本。

國會山莊報報導，記者阿里（Yashar Ali）28日晚間率先發布了桑托斯兩條推文的截圖。第一條是2021年7月12日，他在回應名稱顯示為「911事件是無受害人犯罪」的帳號時寫到，「911事件奪去了我母親的生命…所以我封殺了，這樣我永遠不必再讀這個」。

不過，桑托斯同年12月23日另外推文稱當天是母親過世五周年。從截圖可見他寫到，「這一年的12月23日標誌著我失去自己摯友與導師五年了。媽，你會永遠活在我心中」。

This guy has to be an op.



My god. pic.twitter.com/QoQjHCaT9U — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) 2022年12月29日

媒體找出了桑托斯母親狄佛德（Fatima A.C.H. Devolder）的簡短訃告，證實她在2016年12月23日過世。桑托斯團隊則在競選網站稱911事件發生時，狄佛德就在位於世貿中心南塔的辦公室，在那一天幸免於難，「幾年後」因抗癌失敗而過世。八卦網站「TMZ」報導此事時就吐槽，「15年？」

推特 有個帳號後來挖出桑托斯在2021年12月17日接受電台訪問的影像，可聽到他向主持人稱狄佛德在911事件被「捲進粉塵雲中」，而且沒有報名登記以取得財務救濟，因為她不想要拿走現場急救人員的錢。目前仍不清楚狄佛德是否真如自己兒子所聲稱的，於911事件當天出現在世貿中心，國會山莊報已連繫桑托斯團隊尋求澄清。