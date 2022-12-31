我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

不只學經歷造假 準眾議員桑托斯連母親過世都涉嫌說謊

編譯周辰陽／即時報導
共和黨籍準聯邦眾議員桑托斯日前坦承「美化」學經歷，隨後又在猶太血統改口，不只財務問題與背景漏洞越來越多，就連母親死因都被抓包曾在一年內出現兩個版本。（美聯社）
共和黨籍準聯邦眾議員桑托斯日前坦承「美化」學經歷，隨後又在猶太血統改口，不只財務問題與背景漏洞越來越多，就連母親死因都被抓包曾在一年內出現兩個版本。（美聯社）

共和黨籍準聯邦眾議員桑托斯（George Santos）日前被媒體揭發後坦承「美化」學經歷，隨後又在猶太血統改口成「有點猶太」（Jew-ish），現在不只財務問題與背景漏洞越來越多，就連母親死因都被抓包曾在一年內出現兩個版本。

國會山莊報報導，記者阿里（Yashar Ali）28日晚間率先發布了桑托斯兩條推文的截圖。第一條是2021年7月12日，他在回應名稱顯示為「911事件是無受害人犯罪」的帳號時寫到，「911事件奪去了我母親的生命…所以我封殺了，這樣我永遠不必再讀這個」。

不過，桑托斯同年12月23日另外推文稱當天是母親過世五周年。從截圖可見他寫到，「這一年的12月23日標誌著我失去自己摯友與導師五年了。媽，你會永遠活在我心中」。

媒體找出了桑托斯母親狄佛德（Fatima A.C.H. Devolder）的簡短訃告，證實她在2016年12月23日過世。桑托斯團隊則在競選網站稱911事件發生時，狄佛德就在位於世貿中心南塔的辦公室，在那一天幸免於難，「幾年後」因抗癌失敗而過世。八卦網站「TMZ」報導此事時就吐槽，「15年？」

推特有個帳號後來挖出桑托斯在2021年12月17日接受電台訪問的影像，可聽到他向主持人稱狄佛德在911事件被「捲進粉塵雲中」，而且沒有報名登記以取得財務救濟，因為她不想要拿走現場急救人員的錢。目前仍不清楚狄佛德是否真如自己兒子所聲稱的，於911事件當天出現在世貿中心，國會山莊報已連繫桑托斯團隊尋求澄清。

猶太 推特 眾議員

上一則

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

下一則

水牛城英雄「聖誕傑」 暴風雪中救10多人

延伸閱讀

國會準眾議員桑托斯 被爆花萬元競選經費付房租、餐費

國會準眾議員桑托斯 被爆花萬元競選經費付房租、餐費
準眾議員桑托斯金融交易存疑 紐約東區聯邦檢察官介入調查

準眾議員桑托斯金融交易存疑 紐約東區聯邦檢察官介入調查
紐約客談／撒謊還不反省 桑托斯能代表選民？

紐約客談／撒謊還不反省 桑托斯能代表選民？
桑托斯稱賣二手精品賺百萬 被質疑

桑托斯稱賣二手精品賺百萬 被質疑

熱門新聞

拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

2022-12-23 19:40
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全