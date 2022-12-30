我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

川普6年稅表大公開 曾在中國有帳戶

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

記者顏伶如／即時報導
資深主播芭芭拉‧華特斯30日過世，享耆壽93歲。(美聯社)
資深主播芭芭拉‧華特斯30日過世，享耆壽93歲。(美聯社)

在男性主播稱霸、有傳的電視新聞圈為女性開路先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯(Barbara Walters)30日過世，享耆壽93歲；美國廣播公司(ABC)30日晚間中斷節目播出並打出快報，向觀眾宣布華特斯辭世的消息，並且回顧她的新聞生涯。

最近幾年，華特斯擔任美國廣播公司晨間談話節目「觀點」(The View)共同製作人。不過，年齡稍長的觀眾則記得她是美國廣播公司新聞網第一位女主播，也是美國電視圈一等一的採訪高手。華特斯採訪風格以鉅細靡遺的事前準備聞名，不管訪問暴君或流行天后、超級名模或殺人犯都一樣。

電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。圖為她19...
電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。圖為她1976年主持新聞節目。(美聯社)

她在2014年特別電視節目中曾說：「我做非常多的功課，我對採訪對象的了解，比當事人自己還更多。」

穩紮穩打的努力締結了華特斯的成功。她在1961年以文案作者身分加入國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)晨間節目，女記者坐下來專訪現任總統並於電視台黃金時段播出的模式，當時彷彿天方夜譚，當時美國電視新聞圈由莫羅(Edward R. Murrow)、克朗凱(Walter Cronkite)等男主播當家。然而，華特斯十年後就達到在黃金時段專訪總統的目標了。

華特斯1975年訪問古巴強人卡斯楚。（美聯社）
華特斯1975年訪問古巴強人卡斯楚。（美聯社）

1929年9月25日出生於波士頓的華特斯，父親是在東岸擁有多家夜總會的老闆，她從小就有許多機會近距離接觸富人與名人。華特斯在2014年時說：「我學到了名人也是人。我從來不會把名人看成完美或超凡到我就應該受到怠慢。」

電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。圖為她19...
電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。圖為她1978年在白宮訪問當時的卡特總統。(美聯社)

華特斯畢業於莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)，主修英文。1955年，她進入國家廣播公司旗下地方電視台WRCA-TV擔任助理。她嫁給了企業家凱茲(Robert Henry Katz)，但由於她一心一意追求剛起步的事業，三年後便離婚。

電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。圖為她19...
電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。圖為她1980年問當時的尼克森總統。(美聯社)

1999年，華特斯專訪柯林頓緋聞案女主角白宮實習生莫妮卡．陸文斯基(Monica Lewinsky)，收視率創下美國電視史上黃金時段專訪新高。

華特斯擔任美國廣播公司晨間談話節目「觀點」(The View)共同製作人，201...
華特斯擔任美國廣播公司晨間談話節目「觀點」(The View)共同製作人，2010年7月訪問當時的美國總統歐巴馬。（路透）

白宮 波士頓 緋聞

上一則

川普6年稅表大公開 曾在中國有帳戶

延伸閱讀

比利「讓足球變藝術」 眾球星發文追悼

比利「讓足球變藝術」 眾球星發文追悼
NFL／「天賜接球」成傳奇 哈里斯辭世享壽72歲

NFL／「天賜接球」成傳奇 哈里斯辭世享壽72歲
世足賽╱2：1 克羅埃西亞季軍 摩洛哥第四創非洲傳奇

世足賽╱2：1 克羅埃西亞季軍 摩洛哥第四創非洲傳奇
54歲饒舌傳奇阿尤布貝夢中猝逝 大批粉絲湧IG悼念

54歲饒舌傳奇阿尤布貝夢中猝逝 大批粉絲湧IG悼念

熱門新聞

拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

2022-12-23 19:40
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02

超人氣

更多 >
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
洛杉磯華人回國送藥救命 人間煉獄比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間煉獄比媒體報導更慘