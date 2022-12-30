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川普6年稅表大公開 曾在中國有帳戶

川普6年稅表大公開 曾在中國有帳戶

記者顏伶如／即時報導
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

趕在共和黨正式接掌眾院前，仍由民主黨控制的國會眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)30日公布前統川普多達數千頁的稅表；根據川普稅表，川普以企業虧損達到省稅目的，另外還申報了數百萬元的企業開銷、資產貶值以及其他抵扣。

執政期稅務資料曝光

稅表紀錄顯示，川普利用稅法規定達到省稅目的，持有多個外國帳戶、有慈善捐款紀錄。某些知名度頗高的川普企業生意表現，隨著稅表公布也受到矚目，這些資料一直沒對外界公開，稅表公布後，外界終於得以窺知川普夫婦及川普企業2015年至2020年間的完整報稅資料，其中包括川普執政期間的稅務資料。

稅表資料顯示，川普擔任總統期間，慈善捐款數額多寡不一，到了執政末期，捐款只占少部份。2020年新冠疫情重創經濟之際，川普並沒有任何慈善捐款。同樣在2020年，川普150多個事業營收呈現負數，執政最後一年各種生意虧損累計有5800多萬元。

30日公布的前總統川普稅表顯示，川普有許多外國投資。(路透)
30日公布的前總統川普稅表顯示，川普有許多外國投資。(路透)

2016繳750元 2020為零

過去數十年來，美國總統向來有公布稅表的慣例，川普則透過各種手段阻止稅表曝光；過去一年來，民主黨陣營索取川普稅表的司法攻防戰，從總統大選期間一路糾纏到國會，最後則訴諸最高法院。六年份川普稅表公布時間點，是在川普宣布再次參加2024年總統大選的數周之後，也是本屆國會會期尾聲，下個月新會期展開，共和黨將是眾院多數黨。非黨派國會組織「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)上周公布報告顯示，2015年川普繳交64萬1931元聯邦所得稅，參加選舉之後，川普2016年、2017年繳交聯邦所得稅都只有750元。川普2018年繳交聯邦稅將近100萬元，2019年則只繳13萬3445元，到了2020年繳交聯邦稅為零。

從2015年至2017年就職後，川普在中國、愛爾蘭、英國都有帳戶。2018年起，川普只有申報在英國持有一個帳戶。川普報稅時為分布於海外各地的企業提出「外國稅收抵免」(Foreign Tax Credits)，其中包括使用川普名字做為開發計畫的冠名權，以及他在蘇格蘭、愛爾蘭的高爾夫球場事業。

繳給外國的稅 超過美國

多年期間，川普繳交的外國稅金額都超過繳給美國政府的聯邦所得稅。川普有收入的國家包括亞塞拜然、中國、印度、印尼、巴拿馬、菲律賓、聖馬丁島、土耳其以及阿拉伯聯合大公國。

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