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暴風雪中安置10多人免遭凍死 水牛城男子被喻為英雄

記者顏伶如／即時報導
圖為28日在紐約州水牛城附近的街道上，許多汽車和道路遭到大雪覆蓋。Getty Images
圖為28日在紐約州水牛城附近的街道上，許多汽車和道路遭到大雪覆蓋。Getty Images

紐約州伊利郡(Erie County)奇克托瓦加鎮(Cheektowaga)警察局29日在推特發文，徵求網友尋找聖誕節前夕頂著暴風雪英勇救人的無名英雄「聖誕傑」(Merry Christmas Jay)。奇克托瓦加警方表示，這名男子救出坐困雪堆的民眾，並將民眾安置於附近一所學校，後來留下紙條給學校，為砸破窗戶闖入及擅自使用鏟雪機道歉。

有線電視新聞網(CNN)30日報導，這名男子是住在奇克托瓦加的機械工傑‧魏瑟(Jay Withey)。23日晚間6時左右，魏瑟接到友人求救電話後冒著風雪出門，不料自身難保，陷於風雪當中動彈不得。

魏瑟受訪時說，才剛開著卡車出門，就看到路上被駕駛人拋棄的多部車輛停在路邊，一名穿著單薄夾克與球鞋的男子獨自走在路上，於是讓這位名叫麥可(Mike)的男子上車避寒。魏瑟說，卡車兩次困在路上，第一次有辦法鏟雪脫困，第二次則下雪速度比鏟雪還快，身上衣服已經溼透，油箱裡只剩不到四分之一油量。

魏瑟說，當時他讓麥可留在車內，自己則到附近民宅敲門求助，總共找了10戶人家，開口以500元代價換取在地板上暫住過夜，可是通通遭拒。他說，走回卡車時，視力已經變得模糊，身體蜷縮，覺得性命不保。

他說，打電話報警得到的回覆是，天候過度惡劣，無法前往救援，先前打電話求救的朋友則說，已經獲得警方搶救。

魏瑟說，當時感到非常疲憊，體力不支就睡著了，晚間11時突然被車窗響聲驚醒，名叫瑪麗(Mary)的老年人婦女說，從下午4點就被困在車上，非常需要幫忙。魏瑟同意讓婦人也上車取暖。到了24日清晨，卡車已經沒油，一行三人改到瑪麗車裡取暖，由於瑪麗需要上廁所，魏瑟透過GPS衛星定位搜尋，發現附近EDGE學院(EDGE Academy)就在附近。

魏瑟以備用煞車片砸破學校窗戶，從破窗爬入後開啟學校大門讓瑪麗與麥可進入，當時學校警鈴大響。他說，進入學校後再度出外到周邊查看，發現某些老年人還受困車上，因此開始幫忙民眾進入校內安置。他在學校餐廳裡找到蘋果與玉蜀黍薄片供眾人食用，找到辦法讓警鈴關閉，在體育館搬出軟墊讓大家席地而臥。

25日早晨，魏瑟等人在校工儲藏室找到鏟雪機，把眾人受困車輛積雪排除。魏瑟留在學校直到25日上午8時，確認所有人都安全離開，他在學校留下道歉字條，字條署名寫著「聖誕傑」。

奇克托瓦加警長古爾德(Brian Gould)對CNN表示，魏瑟等人的所在地點，正是暴風雪中警方根本無法進入的重災區。古爾德說，魏瑟救了很多人的性命，是英勇救人的英雄。

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