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報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

掌眾院最後4天 民主黨曝川普秘密 公開6年稅表

共和黨揚言 重返眾院多數將公布拜登稅表

記者顏伶如／即時報導
眾院民主黨團運作下，前總統川普六年報稅紀錄30日公布。(美聯社)
眾院民主黨團運作下，前總統川普六年報稅紀錄30日公布。(美聯社)

眾院民主黨團運作下，前總統川普六年報稅紀錄30日公布。紐約時報30日報導分析，雖然許多內容先前已經曝光，但從川普稅表可以看出，川普擔任總統期間可能透過簽署法律達到自肥目的，旨在為企業與富人省稅的2017年「減稅與工作法案」(Tax Cuts and Jobs Act)便是一例。共和黨國會議員則說，共和黨下周即將重返眾院多數黨，未來可能公布拜登總統與拜登家人稅表。

10天前，民主黨居多數的眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)20日閉門會議表決通過將川普多年來拒絕曝光的稅表公布。根據最新公布的川普稅表紀錄，川普上台前兩年期間，國稅局(IRS)並未根據慣例對現任總統強制展開稅務稽查，稽查程序一直拖到2019年才開始，也就是民主黨眾議員出手索取川普稅表且對國稅局程序展開檢討之後。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard E. Neal)30日發表聲明指出：「我們的調查結果非常清楚，國稅局並沒有對川普展開強制稅務稽查，而是到了我提出要求之後才開始。」

紐約時報報導，絕大多數川普稅表內容已於上周公布的兩份報告裡曝光，但川普2015年至2020年完整版稅務資料，則讓外界終於得以一窺川普金融的複雜內幕，以及川普擔任總統期間是否透過簽署生效法律自我圖利的疑點，「減稅與工作法案」便是其中之一。

共和黨人士警告說，公布私人稅表恐將創下危險先例，國會新會期開始之後，共和黨成為眾院多數黨，屆時共和黨籍國會議員將面臨公眾壓力，也開始公布某些人物的稅表。

報導指出，上周在閉門會議裡，共和黨籍眾議員明確指出，未來共和可能公布拜登總統稅表，拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)恐怕也將曝光。

眾院歲出入委員會共和黨資深成員、德州聯邦眾議員布萊迪(Kevin Brady)30日發表聲明表示，今後眾院歲出入委員會、參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席將握有幾乎不受限制的權力，可以鎖定任何目標並公布稅表，對象包括一般私人、政治對手、企業與勞工領袖，甚至最高法院大法官。

布萊迪說，眾院歲出入委員會因為這次行動留下令人遺憾的污名，美國政治將變得更加分裂、更令人失望，「從長遠角度來看，民主黨終將後悔」。

川普 稅表 眾院

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