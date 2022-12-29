美要求恢復美中兩軍對話 中：取消對話是對美必要反制

中國國防部發言人譚克非。（中國國防部官網）

國防部 長奧斯丁 日前在美中兩國防長會談時，談及恢復兩軍對話機制的重要性。中國國防部發言人譚克非今日在例行記者會上表示，中方取消中美兩軍三項交往活動，是針對美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整的必要反制。

據中國國防部網站，媒體提問：據報導，美防長日前在美中兩國防長會談時，談及恢復兩軍對話機制的重要性。美國防部助理防長幫辦近期參加美智庫研討時稱，中方因裴洛西 訪台暫停美中軍事對話機制，不利於兩軍及時溝通、消除疑慮、降低誤判。請問中方對此有何評論？

譚克非表示，是非不容混淆，中方取消中美兩軍三項交往活動，是針對美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整的必要反制，前因後果一清二楚，美方對此心知肚明。

他說，近一段時間以來，美方連續發布多項涉華負面政策文件和法案，大肆鼓噪大國競爭，渲染炒作所謂中國威脅，粗暴干涉中國內政，進一步破壞兩軍溝通交往的基礎和氛圍。

他表示，中方重視發展中美兩軍關係，兩軍工作層面溝通也未中斷；但美方不能既尋求與中方全面恢復對話交流，同時又不斷損害中方利益，更不能顛倒原委，將取消兩軍部分交流的責任甩給中方，天下沒有這個道理。美方如果真想與中方開展積極的、建設性的對話交流，就必須拿出誠意和行動，切實尊重中方核心利益和重大關切，積極為兩軍關係重回正軌創造條件、營造氛圍。