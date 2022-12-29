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美化捏造學經歷 紐約州準眾議員遭逼問「不知羞恥嗎」

編譯周辰陽／即時報導
共和黨籍紐約州準聯邦眾議員桑托斯。（路透）
共和黨籍紐約州準聯邦眾議員桑托斯。（路透）

國會山莊報報導，共和黨籍的紐約州準聯邦眾議員桑托斯（George Santos）日前承認美化跟捏造學經歷後，27日晚間接受福斯新聞政論節目訪問時，遭前聯邦眾議員加博德（Tulsi Gabbard）猛烈抨擊與多番質問，還被直接了當地問道，「你不知羞恥嗎？」

當晚代班主持《Tucker Carlson Tonight》的加博德專訪桑托斯，問道「如果我現在是紐約州第3國會選區的其中一人，現在選舉選完了，而我正得知你說過的這一切謊言，不只是一個小謊或一點美化，這些是赤裸裸的謊言。我的問題是，你不知羞恥嗎？」

加博德逼問桑托斯道，「你不知羞恥嗎？這些是現在你正要求相信你去為他們、他們的家人、他們的孩子在華府發聲的人？」

面對質問的桑托斯企圖推卸責任，「我可以對民主黨人說同樣的話，就看看拜登，拜登40年來一直在騙美國人民，他是美國總統，民主黨人絕對支持他，他們不知羞恥嗎？」

加博德此時打斷了桑托斯，直指她提出的問題與黨派政治無關，而是關於他自己跟信任他的選民之間的關係，接著又質問他對外聲稱的猶太血統，採訪隨後持續近4分鐘，加博德才用尖銳的言詞畫下句點，「桑托斯眾議員當選人，我們已經給你很多時間。我認為，欠下的時間是給紐約州第3國會選區的人民。很難想像，當你甚至不太願意向他們承認你欺騙的深度時，他們怎麼可能會信任你的解釋」。

此前新聞報導，桑托斯遭揭發學經歷造假，不曾畢業於任何高等教育機構，也不曾就職於花旗和高盛集團。桑托斯隨後承認自己從未直接替高盛與花旗工作過，將整起風波歸咎於「用字不當」，稱「我在這裡的罪過是美化我的履歷，我很抱歉」，又聲稱自己會做好做滿，履歷爭議不會阻止他「取得良好的立法成就」。據報導，紐約州納蘇郡檢察官已宣布會調查此事。

紐約州 眾議員 拜登

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