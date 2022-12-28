華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

新罕布夏州 華裔男子李國鵬(Tony Li)平安夜在弗朗科尼亞州立公園(Franconia Notch State Park)徒步旅行，不幸遇難，年僅28歲。

據了解，居住在新罕布夏州沙連鎮(Salem)的李國鵬來自中國河北，已在美國生活十年，平時喜歡滑雪 等戶外活。24日上午11時，他獨自到弗朗科尼亞州立公園的Bridle Path/Falling Waters環路上徒步旅行。

李國鵬在中國的一名家人「追蹤」他的行程，下午6時15分，李國鵬的手機 沒電了，而且似乎偏離預定的路線。平安夜晚上9時剛過，新罕布夏州公園部門人員接到李國鵬失蹤的消息後，立即派人搜尋，當時出事地點的氣溫接近華氏零度。

凌晨2點，搜救人員在手機失去信號處附近，找到疑似足跡；早晨6時45分，養護人員在距離預定徒步路線大約半英哩處找到李國鵬的屍體。李國鵬帶著護目鏡，但沒有攜帶任何照明裝置；他穿著滑雪服，但沒帶多餘的衣服。他用手機導航，卻沒帶地圖或指南針。在低溫的情況下，手機電池很快耗盡。

李國鵬的美國親友正為他處理後事，在中國的父母弟弟正設法趕來，因為赴美手續繁瑣，費用高昂，在美親友發起網上募捐，網站為：https://www.gofundme.com/f/guopeng-li。

李國彭是新罕布夏州今年第21名不幸去世的徒步旅行者。專業人士提醒，冬季徒步旅行，一定要做好充分準備，避免獨自出行。