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谷歌也快撐不住？員工害怕被裁員 深感焦慮

2023就業市場預測：這些行業遠距工作不退燒

谷歌也快撐不住？員工害怕被裁員 深感焦慮

記者顏伶如／即時報導
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

紐約時報28日報導，谷歌(Google)與其他幾家大型科技企業不同，截至目前為止並沒有大規模裁員，雖然今年營利上看數百億元，但如今還是必須面臨成長趨緩的現實，某些員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。

紐約時報報導，位於瑞士的谷歌員工本月稍早聯名致函總公司人事部副總監，對於谷歌使用新的員工評鑑制度做為裁撤人力考量提出質疑。五名員工與一名員工代表在信中寫道，名稱為「谷歌檢討與發展」(Googler Reviews and Development)的評鑑制度，設計方式則讓員工容易得到負面評分，約有6%評鑑分數最低的人力恐將淪為裁員目標，換算起來大約1萬1000人；某些經理受到上級頻頻施壓，被迫必須根據評鑑制度限縮工作團隊人數。

報導指出，14名現任與前任谷歌員工匿名受訪時指出，這封信函反映了谷歌員工越來越不安的心情，因為近來谷歌管理階層的多項決策，已經透露出大量裁員恐怕勢在必行。在2023年計畫會議裡，谷歌為了節省預算開銷，已決定關閉一家規模較小的辦公室、取消一項內容審查計畫等。

谷歌員工受訪時說，谷歌今年7月開始採行新計畫，具體措施包括簡化程序、取消繁瑣手續、提高效率等，多次預算討論的結果，某些團隊明年已經無法加聘人手。臉書(Facebook)與Instagram母公司Meta上個月裁員1萬1000人，大約13%人力，亞馬遜(Amazon)正開始裁員1萬人，大約等於3%員工，這些消息都讓谷歌員工的危機意識逐漸升高。

受到數位廣告市場表現下跌影響，谷歌母公司Alphabet今年10月報告指出，第三季營利為139億元，與去年同期相比降低27%。

艾維克顧問公司(Evercore ISI)分析師馬赫尼(Mark Mahaney)表示，谷歌與其他幾家大型科技公司不同，到目前為止並沒有大幅裁員，但投資人越來越積極要求谷歌必須「保護」豐厚獲利。他指出，最明顯的手段就是降低成本，並且縮減員工人數。

馬赫尼說，在目前的經濟狀況底下，谷歌母公司過去三季竟然招聘3萬員工，作法「有點奇怪」。截至今年9月底為止，Alphabet旗下員工總計有18萬6779名員工。

紐約時報指出，最近幾個月，谷歌開始注意成本問題，7月推出旨在簡化運作的計畫，緊接著某些方案便遭取消，包括Pixelbook筆記型電腦計畫、Stadia雲端遊戲平台等，並且刪減Area 120內部孵化器計畫經費。

根據紐約時報取得錄音檔，一名谷歌人事部門代表日前在開會時對一名員工表示，谷歌明年將檢討大規模裁員的可行性，這個決策來自Alphabet執行長皮查伊(Sundar Pichai)。

谷歌 裁員 紐約時報

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