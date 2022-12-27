我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世紀暴風雪持續影響紐約州和空運 全美至少62死

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

「理想美國總統」條件？ 民調：拜登或川普都不合格

中央社／洛杉磯27日專電
根據「今日美國報」最新民調指出，無論是拜登或前總統川普，都不符合美國人「理想的總統條件」。(Getty Images)
根據「今日美國報」最新民調指出，無論是拜登或前總統川普，都不符合美國人「理想的總統條件」。(Getty Images)

民調顯示，美國人理想的總統條件是「51歲到65歲的州長，具商務經驗，為了把事做好而願意妥協，曾在軍中服役加分」。無論現任總統拜登或有意再戰的川普都不合格。

今日美國報（USA TODAY）今天公布與索夫克大學（Suffolk University）合作的民調，透過問卷讓受訪者表達，理想中的美國總統應該具備什麼條件，以及認為哪些條件不重要。

索夫克大學政治研究中心主任巴萊洛斯（David Paleologos）模擬徵人廣告的格式做出首段引句，以此歸納這份在12月7日到11日針對1000人進行的電話民調結果。

「很不幸的，2024年大選目前還沒有理想的候選人出現。」巴萊洛斯在今日美國報的報導中指出，無論是拜登或前總統川普都不符合條件，且民調顯示超過6成受訪者不希望這兩個人2024年出來選。

民調顯示，美國人偏好的總統年齡是51歲到65歲，占50%，認為35歲到50歲適合的居次，占25%。

前總統川普11月宣布角逐2024年大選，他若當選，到了2025年就職日他已經78歲。在這份民調中，認為66歲到80歲是理想總統年齡的人只有8%。

民調結果對拜登更不利。已表態有意尋求連任的拜登，若連任成功，就職時已經82歲，但民調顯示僅不到1%的受訪者認為80歲以上是理想中美國總統的年齡。

儘管55%受訪者認為性別不重要，但對總統有性別偏好的人當中，認為理想總統為男性的受訪者占28%，偏好女性總統的為12%。報導下標「是時候產生一位女性總統了嗎？或許還沒」。

政黨傾向方面，無論民主黨或共和黨，各自有超過7成希望自己支持的政黨候選人當選總統。但除此之外，兩大黨以外的候選人也獲得顯著支持，除了有67%中間選民偏好，也有17%民主黨人與13%共和黨人支持。

民調也呈現選民偏好的領導風格。57%支持一位理想的總統為了把事情做好，應該願意妥協；34%認為無論如何都要堅持原則才是理想的總統。

在經歷方面，民調顯示民眾偏好州長資歷大於參議員資歷；偏好商業背景大於沒有商業背景；曾在軍中服役更獲得支持。以上3點尤其在共和黨支持者中最為顯著。

民調 拜登 共和黨

上一則

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

下一則

密謀綁架密州州長 主謀判囚16年

延伸閱讀

有樣學樣 2022年多國候選人模仿川普「指控選舉舞弊」

有樣學樣 2022年多國候選人模仿川普「指控選舉舞弊」
財經簡訊

財經簡訊
哈佛教授：川普辯護最佳策略 應主張「精神失常」

哈佛教授：川普辯護最佳策略 應主張「精神失常」
拜登連任升溫 競選團隊提升文宣反擊能力攻川普

拜登連任升溫 競選團隊提升文宣反擊能力攻川普

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

2022-12-23 19:40
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

2022-12-22 21:49
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視