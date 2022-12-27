5元玩撲克 新州賭客贏了170萬…爽給7.7萬小費
新澤西州一名賭客最近在大西洋城(Atlantic City)賭場玩累獎撲克遊戲，贏得將近170萬元獎金，她大方打賞給該桌多名荷官共7萬7000元。
這名幸運得主是來自新州孟莫斯郡(Monmouth County)的一名女性，且是哈拉斯度假村(Harrah's Resort)的常客，她當時以5元下注後，贏得168萬1458.40元的累獎撲克大獎。
這名女性獲得大獎後，大方給予多名荷官共7萬7000元分紅，打賞比率約4.5%。
這筆彩金是大西洋城凱撒娛樂(Caesars Entertainment)累獎撲克遊戲歷來最大獎，該遊戲是凱撒娛樂的多聯全押累獎撲克(multi-linked All-In Progressive Poker Jackpot)之一，邊注(side bet)可在大西洋城的凱薩、好世界(Tropicana)和哈拉斯度假村下注。
為取得參與大獎的資格，賭客必須在凱薩、好世界或哈拉斯度假村下注至少一場累獎遊戲，這些遊戲包括鬥三張撲克(Three Card Poker)、鬥四張撲克(Four Card Poker)、任逍遙撲克(Let it Ride Poker)、德州撲克 (Texas hold 'em)、終極德州撲克(Ultimate Texas Hold'em)，以及密西西比梭哈撲克(Mississippi Stud Poker)。
4.5%的小費也曾於2021年2月出現在大西洋城的凱撒娛樂賭場，當時同樣來自孟莫斯郡的賭客納吉(Frank Nagy)在大西洋城的好世界賭場贏得110萬元的累獎撲克彩金，他給出5萬元的小費。
然而，也有少數小氣的頭獎賭客一毛不拔。人稱凱文(Kevin)的賭客2020年平安夜在內華達州陽光海岸(Suncoast)賭場酒店以40元下注百萬元累獎角子機(Megabucks progressive slot machine)，結果贏得內州八年來首次大獎，淨賺1549萬1103.27元，但賭場員工透露，凱文逕自離去，一毛小費都沒留下。
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