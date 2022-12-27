5元玩撲克 新州賭客贏了170萬…爽給7.7萬小費

一名賭客最近在新澤西州大西洋城哈拉斯度假村賭場玩累獎撲克遊戲，贏得將近170萬元獎金，她大方打賞共7萬7000元給該桌多名荷官。(美聯社)

新澤西州 一名賭客最近在大西洋城(Atlantic City)賭場玩累獎撲克遊戲，贏得將近170萬元獎金，她大方打賞給該桌多名荷官共7萬7000元。

這名幸運得主是來自新州孟莫斯郡(Monmouth County)的一名女性，且是哈拉斯度假村(Harrah's Resort)的常客，她當時以5元下注後，贏得168萬1458.40元的累獎撲克大獎。

這名女性獲得大獎後，大方給予多名荷官共7萬7000元分紅，打賞比率約4.5%。

這筆彩金是大西洋城凱撒娛樂(Caesars Entertainment)累獎撲克遊戲歷來最大獎，該遊戲是凱撒娛樂的多聯全押累獎撲克(multi-linked All-In Progressive Poker Jackpot)之一，邊注(side bet)可在大西洋城的凱薩、好世界(Tropicana)和哈拉斯度假村下注。

為取得參與大獎的資格，賭客必須在凱薩、好世界或哈拉斯度假村下注至少一場累獎遊戲，這些遊戲包括鬥三張撲克(Three Card Poker)、鬥四張撲克(Four Card Poker)、任逍遙撲克(Let it Ride Poker)、德州 撲克 (Texas hold 'em)、終極德州撲克(Ultimate Texas Hold'em)，以及密西西比梭哈撲克(Mississippi Stud Poker)。

4.5%的小費也曾於2021年2月出現在大西洋城的凱撒娛樂賭場，當時同樣來自孟莫斯郡的賭客納吉(Frank Nagy)在大西洋城的好世界賭場贏得110萬元的累獎撲克彩金，他給出5萬元的小費。

然而，也有少數小氣的頭獎賭客一毛不拔。人稱凱文(Kevin)的賭客2020年平安夜在內華達州 陽光海岸(Suncoast)賭場酒店以40元下注百萬元累獎角子機(Megabucks progressive slot machine)，結果贏得內州八年來首次大獎，淨賺1549萬1103.27元，但賭場員工透露，凱文逕自離去，一毛小費都沒留下。