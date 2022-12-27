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雪還會下 水牛城罹難者續增…雪堆下逐車找人

中央社水牛城27日綜合外電報導
伊利郡居民正在努力清掃積雪。(新華社)
伊利郡居民正在努力清掃積雪。(新華社)

美國「世紀暴風雪」在肆虐耶誕節長周末後，今天持續影響紐約州和全國空中客運運輸，並有數以千計家戶仍然斷電。根據英國廣播公司（BBC）報導，紐約州水牛城罹難者已增至28人，全美死於天氣相關民眾已達至少62人。

法新社則報導，官員證實紐約州西部伊利郡（Erie County）又有一人罹難，使得可歸因這場冬季風暴的死亡人數增至至少50人，其中大多因道路交通意外喪生。

水牛城（Buffalo）市長布朗（Byron Brown）推文說：「很不幸的，警方預料死亡人數還會增加。」水牛城5天來被深及胸部的積雪和停電癱瘓，預料還會降下更多的雪。

紐約州的情況格外嚴峻，特別是在水牛城。當地出現長達數小時的「白矇天」（whiteout）現象，緊急救難人員只能在雪堆之下逐車搜尋倖存者。水牛城也是這場風暴危機中心伊利郡首府。

伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）昨天下午發推文稱，該郡至少已有27人因暴風雪死亡，其中14人在戶外被發現，3人在車內被發現。

波隆卡茲稍早也在記者會上說，伊利郡的死亡人數可能超越臭名昭著的1977年水牛城暴風雪，當時有近30人死亡。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）是土生土長的水牛城人，她形容水牛城遭風暴肆虐後的慘狀類似「戰區」。

她稍早告訴記者，「毫無疑問這是世紀暴風雪」，「要說已經結束還為時太早」。

霍楚說，紐約州西部的一些城鎮在一夜間被「30到40英寸」高的積雪淹沒。

這場暴風雪數日來已導致9個州大範圍停電、交通延誤或中斷。不過國家氣象局（National Weather Service, NWS）今天預測，東部和中西部的氣溫將開始回升。

但是國家氣象局也在今天的最新預報中警告，東部和中西部「危險的旅行條件」將持續存在。

在交通狀況方面，據航班追蹤網站FlightAware.com資訊，近日由猛烈暴風雪、呼嘯狂風和零度以下低溫組成的完美風暴迫使將近2萬個國內航班取消，包括今天的近4700個航班。

由於面臨更多的降雪預報，且大部分地區「無法通行」，波隆卡茲與霍楚都警告居民小心躲避，並留在原地，避免出門。

紐約州 暴風雪 風暴

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