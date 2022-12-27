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挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利

記者顏伶如／即時報導
身心障礙民眾申請社安金殘障福利時，社會安全局衡量申請人是否有適合工作可以從事的職缺名單，是1977年沿用迄今的老舊標準，許多工作如今在美國已不存在，導致每年數以千計弱勢族群無法領取殘障福利。圖為加州波班克的社安局。(路透)
身心障礙民眾申請社安金殘障福利時，社會安全局衡量申請人是否有適合工作可以從事的職缺名單，是1977年沿用迄今的老舊標準，許多工作如今在美國已不存在，導致每年數以千計弱勢族群無法領取殘障福利。圖為加州波班克的社安局。(路透)

華盛頓郵報27日報導，身心障礙民眾申請社安金殘障福利時，社會安全局(Social Security Administration，SSA)衡量申請人是否有適合工作可以從事的職缺名單，是1977年沿用迄今的老舊標準，許多工作如今在美國已不存在，導致每年數以千計弱勢族群無法領取殘障福利。

報導指出，社會安全局雖然耗資2億5000萬元更新殘障福利職缺系統，但由於衡量身心障礙人士是否有適合工作可以從事的職缺，仍然還是使用45年的名單，使得弱勢民眾權益受損，47歲田納西州居民賀爾德(Robert Heard)的遭遇便是實例。

賀爾德申領社安金殘障福利遭拒，提出上訴已有四年，案件結果最後交由行政法官裁決。兩度中風之後，賀爾德語言能力受損，心臟肥大且有嚴重顫抖問題。他希望上訴可以拿到每月1300元至1700元之間的殘障福利。

社會安全局委任的就業專家，在聽證會上必須向法官說明，就業市場上是否有任何工作是賀爾德可以從事的。就業專家向法官指出，賀爾德可以擔任的工作有豆類挑選工、木釘檢查員、雞蛋處理工，但這些工作在美國基本上早就已經不存在。

賀爾德住在田納西州土拉荷馬(Tullahoma)的社會住宅公寓，除了靠糧食券過生活，還靠父母接濟。他說，就業專家列舉的工作，現在都已被機器取，「坦白說，如果他們看到我身體顫抖的樣子，就會明白我是沒辦法挑選豆類的，我肯定把豆子灑得滿地都是」。

華盛頓郵報報導，行政法官同意賀爾德健康情形導致身體有許多不便之處，但卻駁回上訴案件。法官在裁決書中寫道，賀爾德在三個領域都有「工作機會」(job opportunities)，法官也認同就業專家提出數據，指稱豆類挑選工、木釘檢查員、雞蛋處理工在美國累計約有13萬個職缺。

報導指出，社會安全局衡量殘障人士能否從事工作的職缺名單上共有137種職業，但在現實狀況裡，名單上絕大多數工作已經轉移到海外地區或外包，某些工作數十年前就演進到需要由較高技術的勞工擔任，還有許多工作在美國早就消失。

曾經多次針對社安金殘障福利職缺數據撰文檢討的新澤西州律師李柏克曼(Kevin Liebkemann)說，整套制度對殘障人士非常不公平。他說：「對於迫切需要殘障福利的民眾，我們憑著1970年代就業資料決定通過或不通過，這真的很可怕。」

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