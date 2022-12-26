我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

聖誕佳節 拜登和第一夫人致電感謝駐守各地美軍

中央社華盛頓25日綜合外電報導
拜登總統伉儷。(美聯社)
拜登總統伉儷。(美聯社)

拜登（Joe Biden）總統今天和家人一起度過安靜的聖誕佳節，並致電駐守世界各地的美軍，感謝他們為國服務和犧牲奉獻。

美聯社報導，拜登在推文中說：「他們遠離家人，保護我們。一位感激感恩的總統向他們表達感謝。」

白宮表示，拜登和第一夫人吉兒致電各地的美軍，其中包括駐巴拿馬市的陸軍、在阿拉伯海值勤軍艦蘇利文號（USS The Sullivans）上的海軍、位於加州聖地牙哥陸戰隊招募中心（Marine Corps Recruit Depot）的陸戰隊員、駐守日本沖繩的空軍、駐守歐洲的太空軍以及在加州阿拉美達（Alameda）巴索夫號（Bertholf）巡防艦上的海巡官兵。

這是拜登以總統身分在白宮度過的第二個聖誕節，拜登一家人平安夜參加在白宮舉行的聖誕彌撒，接著依照家族傳統享用義大利晚餐。

拜登和吉兒23日完成另一項傳統，前往華府國家兒童醫院（Children's National Hospital）。拜登去年聖誕節前偕同第一夫人吉兒拜訪國家兒童醫院，成了美國首位偕同第一夫人拜訪國家兒童醫院的現任總統。

➤➤➤聖誕節前夕訪國家兒童醫院 拜登夫婦探病童、朗讀繪本

第一夫人在聖誕樹和飾品的圍繞下，朗讀了繪本「下雪天」（The Snowy Day），拜登則協助拿著繪本。

拜登上周發表聖誕節談話，他希望日漸分歧的美國能有一個「新的開始」，包括清除「汙染美國政治、讓我們彼此對立的毒素」。

他呼籲美國民眾在今年聖誕節對別人「釋出一點善意」。

拜登 聖誕節 白宮

上一則

共和黨群雄挑戰川普 德桑提斯、龐培歐等人紛為參選鋪路

下一則

聖誕冰風暴重創電影票房 僅「阿凡達」勉強挺住

延伸閱讀

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
開支法生效 聯邦雇員明年起加薪4.6% 220萬員工受惠

開支法生效 聯邦雇員明年起加薪4.6% 220萬員工受惠
抗議美國軍援台灣 解放軍在台周邊演習

抗議美國軍援台灣 解放軍在台周邊演習
東部戰區台灣周邊演練 宣示「打擊美台勾連」

東部戰區台灣周邊演練 宣示「打擊美台勾連」

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

2022-12-23 19:40
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

2022-12-22 21:49
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

2022-12-22 09:12

超人氣

更多 >
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
中國1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

中國1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」
洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了