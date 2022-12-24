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參與國會山莊暴亂 畫家之子4罪成立

編譯潘勛／綜合24日電
知名畫家葛列格里‧格里斯佩之子文生 (Vincent Gillespie)因參與2021年國會山莊暴亂案，四項罪名被裁定有罪。(美聯社)
知名畫家葛列格里‧格里斯佩之子文生 (Vincent Gillespie)因參與2021年國會山莊暴亂案，四項罪名被裁定有罪。(美聯社)

知名畫家葛列格里‧格里斯佩(Gregory Gillespie)之子文生 (Vincent Gillespie)因參與2021年國會山莊暴亂案，被控犯罪，其中四項罪名被裁定有罪，刑期宣判將在明年3月17日進行。

檢方表示，61歲的文生住麻州阿瑟爾(Athol)，被判定有罪的罪名為傷害、拒捕或妨礙公務、鬧事、在禁止區動粗、在國會山莊場地或建築內逞暴。

美聯社報導，調查員指文生為了繞過警方在國會山莊設下的封鎖線，向警方吼叫、推擠並鬥毆；一度還奪走一面警盾，用來打警員。

司法部表示，文生攫住華府市警局一名警佐的手臂，拽往暴民還大叫「叛徒」、「叛國」；為文生辯護的律師目前未回應而置評。

暴亂案發生時，文生接受美聯社視訊採訪，被檢方在審判期間用來當成證物，其他證物還有國會保全攝像鏡頭、警員隨身攝像鏡頭所拍得的畫面。

接受美聯社記者現場採訪時，文生很快便報出姓名，但談到居住地時猶豫了一下，表示警方會來找他，再表示自己住麻州。

文生是葛列格里‧格里斯佩之子。葛列格里是知名的二戰後畫家，他的自畫像、奇幻風景、幾何抽象畫作，曾獲大都會美術館(Metropolitan Museum of Art)等博物館列為藏品；葛列格里2000年去世。

美聯社拍下的視頻中，文生漲紅著臉，在國會山莊外轉圈子，倔強地談論自己在暴亂案中的角色，他還抱怨沒有更多志同道合者參與打鬥；衝突中頭蓋骨見血的他說，「我們人力幾乎壓倒警方，假如再有個15、20人幫忙，我想我們本可以獲勝的。」

文生的審判始於19日，陪審團22日退庭商討，23日達成結論；審判期間，文生曾自證無罪。

首席陪審員妮姬‧克里斯托夫(Niki Christoff)表示，文生作證時還認為國會山莊暴亂案很好玩，樂在其中；他自證之前，克里斯托夫還以為文生會含糊其詞，增加陪審團斟酌的時間。

麻州 大都會 司法部

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