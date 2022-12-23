挺川派失勢 麥康諾：共和黨將推「高素質」候選人

參院少數黨領袖麥康諾矢言2024年部分國會參議員改選時，共黨將推出高素質的候選人。圖為他在參院22日通過開支法案後，展示他穿著路易維爾大學的毛線衣。（美聯社）

參院 少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)23日接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，由於挺川派候選人在今年11月期中選舉表現失利，前總統川普的政治勢力已經消減。麥康諾表示，共和黨 將尋找「高素質」候選人角逐2024年參議員選舉。

麥康諾在訪問中說：「我覺得前總統的政治勢力已經降低了。」

選前各界普遍看好共和黨將掀起「紅潮」(red wave)，但後來共和黨沒能拿下參院多數席位，在眾院則僅以微幅優勢取得多數。不少共和黨人士選後直接點名檢討川普及川普背書的極右派候選人。

麥康諾受訪時表示：「我們失去獨立選民與中間派共和黨人的支持，主要原因在於他們如何看待共和黨有關，絕大多數都以前總統為依歸，他們覺得我們頗為齷齪，而且非常混亂。」他表示：「弔詭的是，雖然這個族群的選民並不贊同拜登總統，但他們在多個議題卻對我們信心不足，不願讓我們取得我們需要的多數。」

今年8月，麥康諾就曾針對共和黨的參議員選情提出警告，談到川普背書的極端路線候選人時，直指必須注意「候選人素質」問題。

麥康諾今年8月中旬在故鄉肯塔基州參加活動時說：「我覺得或許翻轉眾院的可能性比參院更高。」他表示：「參院選舉真的比較不一樣，是規模遍及全州的選舉，候選人素質與選舉結果息息相關。」