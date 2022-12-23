馬斯克持續裁員 推特公共政策主管離職

億萬富豪、推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）持續削減公司成本，消息人士告訴路透，推特公共政策全球副總裁麥斯威尼已經離職，他的部門今天進一步裁員。路透

億萬富豪、推特 （Twitter）執行長馬斯克 （Elon Musk）持續削減公司成本，消息人士告訴路透，推特公共政策全球副總裁麥斯威尼已經離職，他的部門今天進一步裁員 。

根據兩名消息人士透露，麥斯威尼（Sinead McSweeney）已經離開推特，媒體先前沒有報導過他的離職。

馬斯克將推特員工從7000多人裁撤至不到2000人後，全球監管機關紛紛質疑推特的內容審核，以及對用戶的數據保護工作，現在推特高階主管又進一步傳出遭到裁員和離職。

公共政策團隊負責與立法官員、民間單位接觸，業務涉及言論自由、用戶隱私保障及網路安全等議題。團隊負責處理政府、民權團體提出刪除有問題內容的要求，並制定規則保護弱勢用戶。

一名消息人士說，隨著員工人數減少，積壓的工作可能增加，部分正在制定的政策可能遭到忽視。

兩名消息人士說，負責全球公共政策戰略的資深主管皮考斯（Nick Pickles）已接替麥斯威尼的工作。

麥斯威尼、皮考斯、馬斯克和推特都沒有立即回應置評請求。

歐盟執委會負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）上個月告訴馬斯克，為了遵守歐洲關於內容審核、刪除虛假信息和限制定向廣告的規定，推特未來面臨著「巨大的工作量」。

歐盟將於明年初在推特總部進行一次 「壓力測試」，以評估是否合乎規定。

一名消息人士告訴路透，推特公共政策團隊剩下的30名員工有一半在昨天被裁員，意味著有15人遭到解雇。