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600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

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600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

記者顏伶如／即時報導
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

國稅局(IRS)先前宣布，從2023年1月1日起，透過Venmo、PayPal或Cash App等第三方支付平台為商品或服務付款，一年內累計金額超過600元便要申報。不過，國稅局23日宣布，這項新規將延後一年實施，希望有時間更充裕的過度期，讓納稅人適應改變。

紐約時報23日報導，數位支付平台小額轉帳必須申報的規定曝光後，引起兩黨國會議員同聲譴責，小型企業則叫苦連天，抱怨突然頒布新規令人措手不及。

國稅局23日表示，新規延後上路的原因是希望讓納稅人有更充裕時間適應改變。數位支付平台小額轉帳必須申報的規定，來自2021年「美國救援法案」(American Rescue Plan)，原本新規上路時間是在2022年。

使用Venmo、PayPal、Cash App、StubHub、Etsy等數位支付平台民眾，前陣子才知道轉帳將收到稅表，紛紛擔心可能有意料之外的稅款要繳。

國稅局代理局長歐唐納(Douglas O'Donnell)23日在聲明中表示，國稅局與財政部聽到有關「美國救援法案」新規實施時間的許多疑慮，「為了讓過度期更加平順，確保納稅人、專業稅務人員及稅務產業都清楚了解，國稅局的1099-K表格規則改變將延後實施。」

歐唐納在聲明中說，新規延後實施有助於在即將到來的2023年報稅季節降低混淆，讓納稅人有更多時間可以準備並了解新規定的申報要求。

根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。紐約時報報導，這項改變代表了必須繳稅的民眾將因此大增。

紐約時報報導，新年即將來臨之際，兩黨國會議員本周陸續出面呼籲，應該於正在審議的支出法案當中，取消或延候數位支付平台小額匯款報稅新規。然而，國會議員的提議後來都沒被納入最終版法案條文。

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)22日發表聲明，呼籲國稅局延後實施新規，好讓國會繼續尋找可長可久的解決之道，「以避免這種具有殺傷力的規定將衝擊小型企業」。

國稅局 紐約時報 報稅

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