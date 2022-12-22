美要求港產品標中國製 WTO裁定違規

圖為世貿在瑞士日內瓦的總部。路透

美國2020年因應「香港 國安法」取消香港「零關稅 率」優惠待遇，規定所有香港出口的產品不得使用「香港製造」標記，必須統一使用「中國製造」。世界貿易組織（WTO）爭端解決機構應港府要求成立專家組，近日裁定有關規定不符世貿規則，但美國回應無意撤回規定，且揚言「不會將基本安全問題的判斷或決策權，讓給世貿組織。」

據香港01引述香港商務及經濟發展局局長丘應樺22日指稱，已去信美國貿易代表，敦促尊重世貿裁決及建議。港府駐華盛頓經貿辦將聯絡美國貿易處辦公室、美國海關及邊境 保衛局，要求立即撤回規定。

丘應樺表示，香港出口產品在港美貿易總額中只占百分之0.1，更重要的是捍衛香港的單獨關稅區地位。

美國可以在60天內提出上訴，期間裁決不會生效，否則裁決將通過執行，港府會密切留意美國決定，並採取相應措施。

丘應樺亦批評美國把貿易「武器化、政治化」，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，並指稱世貿專家組裁決肯定香港作為單獨關稅區的地位。

據香港01引述香港總商會稱，促請美國尊重香港海關的獨立地位，以及符合世貿組織規定、以規則為基礎的國際貿易體系。香港工業總會則表示，「香港製造」是香港重要品牌，一直是優良品質和消費者信心保證，美國產地來源標記規定對香港廠家造成負面影響。

中國外交部22日對世貿組織專家組的裁決表示歡迎，中國商務部22日也回應稱，中方希望美方尊重裁決，採取實際行動糾正錯誤做法，維護以規則為基礎的多邊貿易體制和正常的貿易秩序。